Ha a korábbi mérkőzéseken azt mondták az illetékesek, tartalékosan állt fel az Alba, akkor ezúttal nyugodtan kijelenthető: nagyon tartalékosan. A szombat délutáni, a tévéközvetítés miatt kora délutánra hozott Falco elleni találkozón ugyanis a gerincét fájlaló Jonathan Stark sem állt rendelkezésre. A múlt hétvégi kupadöntő negyeddöntőjében már hiányzott a combjával bajlódó Michael Fakuade, aztán kidőlt a sarkával küzdő hátvéd, Lenzelle Smith, az elmúlt napokban pedig Stark jelezte, nem tudja vállalni a játékot. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a fiatal tehetség, Balsay Ádám is jó ideje maródi, komoly fejtőrést okozott a szakmai stábnak az optimális összeállítás megtalálása, a légiósok közül mindössze Shaheed Davis volt játékra alkalmas. Ráadásul ezúttal komoly rangadó várt a bajnoki alapszakaszt 4. helyen záró együttesre a középső etap második fordulójában, az utóbbi pontvadászatokat rendre megnyerő, hazai válogatottakkal és minőségi légiósokkal megtűzdelt Falco KC várt a fehérváriakra a Gáz utcában. A meccs előtt a MOL Fehérvár FC gólrekordját a közelmúltban megdöntő Nemajna Nikolic dobta fel a labdát, majd átvette az Alba csapatkapitányától, Vojvoda Dávidtól a Nikolic feliratú, kék-fehér dresszt.

Somogyi hármasával gyorsan vezetett a Falco, a hazaiaknál az első négy pontot Vojvoda szerezte, a túloldalon Golomán zsákolt, majd betalált közelről, a túloldalon Shaheed Davis volt eredményes. A vendégeknél Somogyi remekelt, hat ponttal elléptek, Pongó hármasa célba ért, Keller zsákolását követően pedig Zollner időt kért, 9-14, Szabó Zsolt a sarokból köszönt be, ha a fehérváriak pontot szereztek, azonnal érkezett válasz, Somogyi, a válogatott fiatal irányítója nem volt hajlandó hibázni. Aztán egyszer, betörés után mégis, azonban a tervezett zárkózás nem sikerült, ugyanis Vojvoda is rontott a triplavonalon túlról, Barac első pontjaival már 11-18 állt a táblán. Nem mentek be a házigazdák kinti dobásai, Golomán büntetőit nem hibázta el, ellenben Davis és Pongó hármasa kiperdült, de az érkező Omenaka a hálóba pöcizett. Őrizte közel tízpontos előnyét a Szombathely, a hazaiaknál Pongó igyekezett csapata élére állni, sokat dolgozott, az első tíz perc vége előtt a saját palánkja alól indította a megiramodó Takácsot, dudaszós ziccere még éppen belefért az időbe, 22-29. Davis hármasával négy pontra jött a házigazda, a folytatásban felváltva születtek pontok, Vojvoda lendületes betörés utáni kosara nyomán Milos Konakov időt kért, 29-31. Kovács Benedek ügyeskedett, a játékvezetők néhány véleményes ítélete borzolta a hazai drukkerek idegeit, akik gyakran hangot is adtak nemtetszésüknek. Lukács helyett visszatért a kicsit pihenő Pongó, ám pontokat Vojvoda szerzett, Omenakát Lukács váltotta, háromra jött, de közelebb nem tudott jönni a Fehérvár, a labdák rendre leperdültek a gyűrűről, Somogyi viszont ismét elkapta a ritmust, 35-42. Ismét zárkóztak az albások, Vojvoda kosaraival, Davis zsákolásával pedig egalizáltak, Lukács büntetőivel vezettek is, Konakov időt kért, a félidő vége előtt másfél perccel, 46-44. Somogyi hármasa ült, Zollner kért időt, Lukács triplájára Váradi duplával választ, az első húsz percet követően 49-49 állt a táblán.

Váradi triplája indította a harmadik negyedet, Pongó szintén kintről válaszolt, Vojvoda is hintett egy hármast, Konakov gyorsan időt kért, 56-52. Vojvoda állt a hazai sereg élére, a túloldalon Váradi volt magabiztos, aztán Szabó Zsolt ügyeskedett, őrizte 2-4 pontos vezetését a vendéglátó. Pongó révén növelte is (65-60), a sárga-feketéknél Somogyi zárkózott Váradi mellé a pontszerzésben. Nem nyugodhattak meg a hazaiak, bár vezettek, mindig jött válasz, főként a feljavuló Barac révén. Clark gyakran kísérletezett, de nem tudott betalálni, igaz, a hazaiak is elrontották az akcióikat. Váradi triplája a hálóban kötött ki, Zollner időt kért, 67-68. Pongó bravúros trojkával jelentkezett, majd labdát szerzett, aztán a dudaszó előtt higgadtan be is fejezte az akciót, 72-68-as eredménnyel zárult a harmadik játékrész. Remekelt az Alba, Szabó triplát szórt, majd a saját palánkjánál labdát csent, Vojvoda zsákolt, mivel csapata állva maradt, Konakov érthetően időt kért, 77-68. Somogyi révén jött előre a Falco, aztán Váradi és Somogyi révén egészen közel, Omenaka pontjaival kicsit távolodott az Alba. Öt perccel a vége előtt egyetlen pontocska volt a differencia, a vendégeknél az alighanem élete meccsét játszó Somogyi mellett Keller kapta el a fonalat, Zollner időt kért, 87-91. A végjátékban jobb döntéseket hozó vasiak hatalmas csatában nyert, 89-94.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 89-94 (22-29, 27-20, 23-19, 17-26)

NB I-es bajnokság, középszakasz, felsőház, 2. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1300 néző, vezette: Papp Péter, dr. Mészáros Balázs, Farkas Gábor (Bognár Tibor)

Alba Fehérvár: Pongó 20/12, Vojvoda 23, Lukács 11/3, Szabó 11/3, Davis 10/3. Cserék: Takács 6, Góbi -, Omenaka 8. Vezetőedző: Matthias Zollner

Falco: Váradi 21/6, Somogyi 30/18, Clark 7/3, Golomán 8, Keller 12/3. Cserék: Verasztó -, Kovács 4, Barac 12, Hawkins -. Vezetőedző: Milos Konakov