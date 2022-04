A DKSE tornászai mögött és előtt is sűrű hetek, hónapok állnak, hiszen a versenyszezon nagy sebességgel dübörög. Még március végén Kairóban volt egy világkupa verseny, ahol a dunaújvárosi színeket Kovács Zsófia képviselte. A kétszeres Európa-bajnok tornász felkészülését sérülések és betegségek nehezítették, így Trenka János elmondása szerint a tisztes helytállás volt a célkitűzés. Ennek ellenére Kovács nem jött haza érem nélkül, hiszen gerendán a szerdöntőben a dobogó második fokára állhatott fel.



Rövid szünet után a hétvégén ismét rajthoz állt Kovács Zsófia több dunaújvárosi társával együtt a csapatbajnokság első fordulójában, illetve a másnap megrendezett Matolay emlékversenyen. Előbbin a Fejér megyei tornászok két csapattal is képviseltették magukat. A tavalyi kiírást megnyerte a DKSE, a két külön egységgel a végső cél a dobogós helyek megszerzése, ami az első fordulóban sikerült is, a csapatok a második és a harmadik helyen fejezték be a megmérettetést.



Ami az egyéni eredményeket illeti. A Matolay nemzetközi emlékversenyen Kovács Zsófia nyerte az egyéni összetettet, az ifiknél Czifra Bettina Lili. Kovács vasárnap a szerenkénti döntőben talajon és fe­lemás korláton sem talált legyőzőre, míg Mayer Gréta gerendán diadalmaskodott. Az ifik között Czifra Bettina Lili felemás korláton ért fel a dobogó legfelső fokára. A serdülőknél felemás korláton Tóth-Pál Rebeka harmadik lett.



– Zsófinak a teljesítménye aránylag jó volt – kezdte lapunknak a hétvége értékelését Trenka János. – A felemás korláton rontott, de még így bőven bejutott a döntőbe. Gerendán azonban a másik két csapattársa, a Mayer Gréta és Makai Lilla is megelőzte, így ő nem kvalifikált másnapra. Sajnos ez így alakult, klubonként csak a két legjobb juthatott be a szerenkénti finálékba. Ugráson szépet teljesített Zsófi, nemzetközi szinten is magas pontszámot kapott, de csak egyet ugrott, így nem került be a döntőbe.



A csapatbajnokságban a Postás SE végzett az élen megelőzve a DKSE „B” (Csíki Zsófia, Czifra Bettina Lili, Fehér Lili, Tóth-Pál Rebeka, Kovács Zsófia) és „A” (Mayer Eszter, Mayer Gréta, Makovits Mirtill, Makai Lilla, Szíj-Emese Ada) egységét, a két dunaújvárosi alakulatot mindössze 1,4 pont választotta el.



– Elégedett vagyok, de kicsit bennem maradt az, hogy mindegyik csapat 3-3 pontot simán benne hagyott magában. Lili gerendán rontott, illetve Zsófi rontása nélkül simán, két ponttal előztük volna a Postást. Ha ezeket összeteszem, akkor a két DKSE csapat az első két helyen is végezhetett volna – mondta a dunaújvárosiak vezetőedzője



– Egyébként hozzá kell tenni, hogy a Postás sikeréhez kellett az idegenlégiósuk is. Ők általában fizetnek egy külföldi tornásznak, hogy a saját eredményeiket kicsit felhúzzák. Mi Dunaújvárosban saját utánpótlásból és nevelésből oldjuk meg a csapataink kiállítását.

Sűrű hetek állnak a versenyzők előtt, hiszen mind az utánpótláskorúakra, mind a felnőttekre jó néhány megmérettetés vár, többek között EYOF, valamint világkupaversenyek, de augusztus közepén Európa-bajnokság is vár a DKSE legjobbjaira.