Tartalékosan állt fel a Fehérvár a nyugati randevún, a combját fájlaló Michael Fakuade és a sarkával bajlódó Lenzelle Smith sem állt rendelkezésre. Az Alba szerzett vezetést Shaheed Davis révén, Stokes kintről felelt, 7-8 után a házigazdák kapták el a ritmust, 8-0-s rohanás következett, amire nem tudtak reagálni a látogatók. Stokes és White cipelte a hátán a vendéglátókat, utóbbi hármasával 15-8-ra alakult az állás, időt is kért a vendégek mestere, Matthias Zollner. Gordon büntetőivel közel tíz pontra nőtt a differencia, Omenaka hozta közelebb a fehérváriakat. Persze, a hazaiak is hibáztak, Stokes kihagyta a triplát, de őrizte megnyugtató előnyét a házigazda, amikor pontot szereztek a fehérváriak, azonnal válaszolt a Körmend. Közelített a vendég, Stark remek passzát Omenaka húzta a hálóba, Stark főként az asszisztoknál jeleskedett, tíz perc után 26-23-ra vezettek a házigazdák. Omenakával szemben ziccerben szabálytalankodtak, a center csak a második büntetőjét értékesítette, két pontra érkezett a vendég, White betörés utáni kosarával megint nőtt a különbség, Lukács első hármasa nem ért célt középről, másodjára a sarokból megoldotta. Sőt, fehérvári labdaszerzés után Stark iramodott meg, átvette a vezetést a koronázóvárosi egylet, 28-29. Vojvoda a saját palánkjánál csent labdát, elfutott a túlsó triplavonalig, majd látványos triplával jelentkezett, időt kért a hazaiak trénere, Antonis Constantinides, ami érthető is volt, hiszen az első etap magabiztos játéka után állva maradt együttese, a kék-fehérek domináltak. Maliek White kinti dobása nem ment be, Ferencz közelebbről javított, aztán kintről is eredményes volt, Davis közelről, Szabó Zsolt triplája ült, elléptek a látogatók, 35-41. Gyorsan két pontra jött az Egis, a center Wesley Gordon lepattanóinak köszönhetően – hatalmasat küzdött Davis-szel -, Zollner időt kért, a félidő vége előtt két és fél perccel. Kiegyenlített volt a meccs, felváltva estek kosarak, ha White hibázott középtávolról, Gordon javított belül. A túloldalon ha Vojvoda nem talált gyűrűt, a lecsorgót Davis gyötörte a gyűrűbe, húsz perc után 43-45 állt a táblán.

Davis hármasával és Vojvoda duplájával 43-50-re alakult az eredmény, azonban a fehérvári öröm nem tartott sokáig, White vezérletével gyorsan egalizált a vasi egylet. Davis jóvoltából ismét az Alba került előnybe, White volt a hazaiak vezére, a másik fazonszabász, Stokes ezen időszakban jobbára a védekezésre ügyelt, Vojvodát igyekezett megállítani, sikerült is neki. Gordon szedte a lepattanókat, azonban White és Stokes nem tudtak a lekészített labdákat a hálóba küldeni távoltól és középtávolról, a fehérváriak Omenaka zsákolásával megléptek, időt kért Constantinies, 57-64. Közelítettek tanítványai, Lukács remek dobóhelyzeteket teremtett magának, azonban az utolsó momentumot elrontotta, Stokes hármasa zárta a harmadik negyedet, 65-67. Savic jóvoltából már a vendéglátók voltak egypontos előnyben, Durázi kapta el a ritmust, Vojvoda sem tétlenkedett, fej-fej mellett haladtak a csapatok, döntően a házigazdák vezettek, szűken. Megakadt a Fehérvár gépezete, White duplája után Zollner időt kért, a vége előtt hat perccel, 76-72-nél. Davis pontjaival már a fehérváriak voltak előnyben, aztán újra a hazaiak, Savic hármasára Vojvoda felelt félelmetes, távoli kosárral, 79-80. Stark és Savis hármast hibázott, később Stark még egyet, a túloldalon, a gyűrű alatt Gordon megverte Davist, White is betalált, Zollner időt kért, 83-80. A támadásban és védekezésben is nagyszerűt nyújtó Gordon vezérletével nyert az Egis a meccs végét elrontó Alba ellen, 90-80.

JEGYZŐKÖNYV

Egis Körmend–Alba Fehérvár 90-80 (26-23, 17-22, 22-22, 25-13)

NB I-es bajnokság, középszakasz, felsőház, 1. forduló, Körmend, Városi Sportcsarnok, vezette: Praksch P., Török R., Söjtöry T. (Forrai S.)

Körmend: Stokes 21/9, White 19/6, Takács K. 4, Szavics 11/6, Gordon 20, csere: Kenéz -, Henry -, Ferencz 7/3, Durázi 8/6. Vezetőedző: Antonis Constantinides

Fehérvár: Pongó 2, Vojvoda 25/9, Lukács 5/3, Szabó 11/6, Davis 18/3, csere: Stark 7, Takács M. 5/3, Omenaka 7. Vezetőedző: Matthias Zollner