2022. április 9., szombat 16.30

Bodajk SE (8.) – Lajoskomáromi SE (13.) ősszel 1-2

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Az egész tavaszi idény kezdete nem úgy alakult, ahogy terveztük, és ellentétes volt a felkészülésünkkel. Látszik az eredményekből is, hogy nincsen könnyű helyzetben a csapat, egyedül a Sárbogárd elleni mérkőzés után mondhatom azt, hogy úgy néztünk ki, ahogy én szeretném, dacára annak, hogy vereség lett a vége. Bízom abban, hogy ez most valaminek a kezdete lesz, és ki tudunk lábalni a gödörből. Van elszámolnivalónk a Lajoskomárommal, ahol ősszel alulmaradtunk. Szeretnénk nyerni, de jelen állapotunkban az eredmény mellett a legfőbb célunk az, hogy újra legyen formája a játékunknak, és akkor fogjuk hozni az eredményeket. Minden rossz széria egyszer véget ér, és ez akár ezen a hétvégén is realizálódhat. Kevesen vagyunk, rengeteg a hiányzónk. Továbbra is kérdőjeles Csikesz Péter, Bregócs Gergő, Molnár Richárd játéka. Kovács János nagy valószínűséggel az egész szezonban nem léphet pályára, de azt hangsúlyoznunk kell, hogy nem a sérültek miatt nem úgy sikerült ez az utóbbi öt forduló.

Tordas R-Kord (6.) – Mányi TK (9.) ősszel 1-2

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: – Nehéz volt a legutóbbi mérkőzésünk, az utóbbi évek egyik legszervezettebb enyin­gi csapata ellen játszottunk, és maradjunk annyiban, hogy a szerencse is mellénk állt. A 75. percben volt egy nagy helyzetünk, azt nem használtuk ki. Ott esetleg el lehetett volna dönteni a találkozót, ám aztán a hajrában egy komolyabb hibát meg tudtunk büntetni. Számunkra minden meccs ugyanolyan nehéz, minden ellenfél ellen ugyanúgy kell készülni, és nincs ez másképp a Mány ellen sem. Ebben a bajnokságban mindig vannak meglepetések, gondolok itt a Kápolnásnyék Főnix FC elleni győzelmére. Hazai pályán, szervezett csapattal, remélem, ismét tudunk nyerni. Deli Zsoltot kivéve mindenkire számíthatunk.

Sárosd (10.) – Ikarus-Maroshegy (4.) ősszel 1-2

Arany Tibor, a Sárosd vezetőedzője: – Megvoltak a helyzeteink a Martonvásár ellen is, de igazán nem tudom, mit mondjak. Sajnos ilyen cipőben vagyunk, kihagytunk ismételten egy tizenegyest, és azzal 2-0-ra vezethetünk volna. Talán akkor felénk billen a mérleg. Ez már a sokadik meccsünk volt, amikor hiányzik valami kis plusz. Biztos vagyok abban, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk szombaton, mert tudjuk, hogy az Ikarus jó iramban focizik, és egyáltalán nem azt a stílust játssza, amit néhány évvel ezelőtt. Nyitott a játékuk, tele vannak fiatal és lelkes játékossal. El szeretnénk kerülni a tabella hátsó régióját, úgyhogy pontot, pontokat kellene szereznünk. Killer Máté valószínűleg a hétvégén már játszani fog, viszont Nagy Tamás bokájával probléma van, valamint Hushegyi Csaba eltiltás miatt fog hiányozni. A fiataljaiknak tudunk lehetőséget adni, és nagyon bízom abban, hogy ezzel élni is tudnak.

2022. április 10., vasárnap, 16.30

Főnix FC (1.) – Ercsi Kinizsi SE (12.) ősszel 4-0

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Nem történt semmilyen meglepetés, Kápolnásnyéken elveszítettünk egy bokszmeccset 2-1-re, mert futballmeccsnek nem lehetett nevezni. Nem játékban vertek meg bennünket, két pontrúgásból kaptunk gólt, jobbak voltunk, de nekünk nem mentek be a helyzeteink. Ezért nem nyomkodjuk a pánikgombot, be is volt kalkulálva ez a pontvesztés. Persze tanulunk a hibákból, és nincs probléma. Az Ercsi csapata feljövőben van, Lieber Károly összekapta őket, biztosan nehéz mérkőzés lesz, de nekünk nem változtak a céljaink, a hazai mérkőzéseket ugyanúgy be kell rántani, ahogy eddig. Bízom abban, hogy a sérültek, Adorján Gergő és Pápai Kristóf is visszajönnek, míg Büki Baltazár a válogatottnál lesz.

Móri SE (3.) – Kisláng (14.) ősszel 3-1

Németh Bálint, a Móri SE vezetőedzője: – A jó szerepléshez elsősorban a játékosok felfogásának változása is kellett. Próbálunk megfelelő egyensúlyt, kohéziót találni a csapaton belül, ezen az úton elindultunk, és ebben mindenki partner. Élvezik a játékosok az edzéseket és a mérkőzéseket, nincs okunk panaszra. A Kisláng ellen is mindenképpen győzelmet várok, amely reményeim szerint többgólos lesz. A csatáraink éhesek a gólszerzésre, a csapatban jelenleg olyan támadók vannak, akiknek meccsenként gólokat kellene rúgniuk. Legutóbb Bezerédi Ádám nyújtott olyan teljesítményt a sérülése után, amely elvárható tőle, és ezt bizonyítja a három gólja. Bízom abban, hogy ott folytatja, ahol abbahagyta, és a többiek is csatlakoznak majd hozzá. Tar Bálint továbbra sem bevethető, külön edzéseket végez, valamint Varga Balázs öt sárga lapja miatt fog hiányozni a hétvégén.

Enying (11.) – Sárbogárd SE (2.) ősszel 0-4

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Nem esett jól a 90. percben elveszített szombati mérkőzés, ennek ellenére tisztességgel helytálltunk az elmúlt fordulóban. Annál a Tordasnál vendégeskedtünk, amely hihetetlen formában van. Tavasszal százszázalékosak, hiszen minden eddigi mérkőzésüket megnyerték. Szerintem nem mi hibáztunk, ők túl jók a hajrában! Tavaly is a mérkőzés végén kaptunk ki, de ugyanígy járt két héttel ezelőtt a Mór is. Az nyilvánvaló, hogy céljaink eltérőek a Sárbogárdétól. Ők a bajnoki címért futnak versenyt, mi pedig a fejlődési folyamatunk bizonyítékaként szeretnénk a tavalyinál több pontot begyűjteni. A győzelmi kényszer terhe nem a mi vállunkat nyomja majd, így részünkről talán könnyedebb játékot láthatunk a pályán. Nem ezt a mérkőzést kell megnyernünk, hanem a következő hármat. Ugyanakkor mindenképp meg akarjuk nehezíteni a vendégeink dolgát, hasonlóan több élcsapat enyingi szerepléséhez. Nem kizárt, hogy a jó formában lévő játékosaink révén okozunk némi meglepetést, de ha az elmúlt öt év statisztikáját nézzük, mindenképpen a Sárbogárd a legnagyobb ellenfelünk. A legutóbbi nyolc találkozónk mindegyikén simán lefociztak minket, még csak picit sem tudtuk megnehezíteni a dolgukat. Most azonban nagyon motiváltak a srácok, és mindannyian egyetértünk abban, nem a tabella hátsó régiójában lenne a helyünk. Elmondani sem tudom, mekkora öröm lenne egy vasárnapi meglepetés!

Kápolnásnyék (5.) – Martonvásár SK (7.) ősszel 2-4

Höltzl Richárd, a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: – A hétvégi mérkőzésen a mély talajú pálya kevésbé ízlett a Főnix FC csapatának. Ennek köszönhetően az esetek többségében mi nyertük meg a párharcokat, s ez lehetett a győzelem kulcsa is. Végig fegyelmezetten, jól védekeztünk, mindig volt egy szerelés, esetleg egy blokkoló láb, és ha ezek ellenére is túljutottak a védelmünkön, akkor ott volt Scheilinger György kapusunk, az ő eszén már nem tudtak túljárni. Ez utóbbi bizonyítja, hogy miért is döntöttünk a leigazolása mellett. Tudtuk jól, miben lehetünk erősebbek, és hogyan nyerhetjük meg a mérkőzést, mindemellett szerencsére bejöttek a taktikai húzásaink is. Jobb csapat nálunk a Főnix, de a vasárnapi sikerünk a lelkesedés és az akarat diadala volt, rászolgáltunk a győzelemre. A tavalyi szezon leggyengébb mérkőzését Martonvásáron játszottuk, tehát van miért visszavágnunk, ráadásul győzelmünk esetén elszakadhatnánk a tabellán a középmezőnytől. A találkozón Kiss Árpádot kell nélkülöznünk öt sárga lapja miatt. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és sok néző lesz kíváncsi a szomszédvári rangadóra.



Edzőváltás Lajoskomáromban - A Lajoskomáromi SE megyei I. osztályú csapatánál – közös megegyezéssel – az eddigi vezetőedző Szili Balázs helyett a szezon hátralévő részében Dopuda Igor látja el megbízott edzőként a csapat irányítását – jelentette be a klub.