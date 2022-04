Azt mindenki tapasztalhatta vasárnap, hogy közel sem a tavaszra jellemző időjárással indult a nap. Ez azonban egyáltalán nem zavarta azokat a lányokat és fiúkat, akik a Fehérvár Rugby Club Zombori úti pályáján az éppen soron következő mérkőzésükre készülődtek. Gyolcsos Ferenc a fehérvári klub alapítója – ez sem ma volt, mivel már 1985 szeptemberében edzéseket tartott az akkori Gázgyár pályán – egy pillanatra sem állt meg, korát meghazudtolóan szervezett, intézkedett, szinte nem volt megállása, pedig percek múlva kezdődött lánycsapata számára az Exiles elleni bajnoki, amely torna rendszerben zajlott, azaz minden résztvevő játszott mindenkivel. Legutóbb az 5. fordulóban, Esztergomban az FRC a második helyen zárt a házigazdák mögött, de hazai füvön még többre vágyott a rendkívül fiatal átlagéletkorú gárda.



Mindenesetre Takács Kata az együttes irányítója már akkor is boldog lehetett, ha egy percet sem játszik – persze ez nem így történt – ugyanis a mérkőzése előtt néhány perccel, az előző meccs játékvezetője a többcentis hótakaróban megtalálta csütörtökön elvesztett aranyláncát! Nem jöhetett volna jobbkor ez a hír számára, hiszen már végképp lemondott a nagymamájától kapott ajándékról.

Nem adott viszont ajándékot ezt követően az FRC ellenfelének, Gyolcsos Ferenc tanítványai remek, sok ütközéssel tarkított összecsapáson kerekedtek felül Exiles felett.



– Az öt csapatos bajnoki forduló mellett az év utánpótlás nyitórendezvényét tartottuk, az U16-os csapatok a lányokhoz hasonlóan körmérkőzésekkel döntötték el az elsőséget. Azt követően U15-ös és U17-es fiú bajnokik következtek – tájékoztatta a Fejér Megyei Hírlapot Gyolcsos Ferenc.

A női bajnokság lebonyolítási rendszere igazodik az olimpiai hetes rögbihez, azaz tornarendszerben zajlik. Az FRC 2021-ben az 5. helyen végzett, úgy, hogy az U18-as válogatottnak – amely 3. lett az Eb-n – négy fehérvári lány is tagja volt.



Nem titkolt célja a csapatnak, hogy idén ne adja alább az ezüstérmes helynél, dacára annak, hogy még három forduló előttük áll, de Gyolcsos Ferenc reálisan úgy látja, hogy legfőbb riválisuk, az Esztergom pontarányát nem tudják behozni, s emellett a Medvék csapata is komoly riválisukká lépett elő. Érdekesség, hogy ezt a gárdát a volt fehérvári válogatott Huszti Kata alapította.



Visszatérve az FRC-re, egy kivételével junior korúak a lányok, illetve a 18. évüket most töltötték be. Jó kis csapat van kialakulóban, amely évek óta stabil, és az iskolákban végzett munka úgy tűnik, kezd beérni, bár a korosztályos szórás elég nagynak tűnik. A cél pedig, hogy az 1990-ben bajnok női csapatot utolérjék, ahonnan négyen mentek külföldre játszani, és volt olyan, aki az angol Premier League szintjéig is eljutott. A lényeg, hogy még mindig várják a klubban a sportághoz kedvet érző hölgyeket!



Eredmények: Fehérvár RC - Exiles Budapest 33–0, Fehérvár RC - Medvék Budapest 14–17, Fehérvár RC - Donau 12–10, Fehérvár RC - Honfoglalók 36–0.

A tornát a Donau Austria nyerte Fehérvár Rugby Club csapata előtt, a 3. a Medvék Budapest lett.

A Fehérvár RC csapatának összeállítása: Kiss Virág, Pap Helga, Arany Rebeka, Takács Kata, Oláh Dorottya, Völgyi Virág, Jakubecz Lili, Barna Dorisz Napsugár. Vezetőedző: Gyolcsos Ferenc



- Nem vagyok maradéktalanul elégedett, a Medvék ellen nyernünk kellett volna, ők pedig ránk kényszerítették az akaratukat - értékelt Gyolcsos Ferenc.