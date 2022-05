A két csapat legutóbbi, december végi, az alapszakaszban vívott bajnokiján a vendég fehérváriak remek játékkal, 93-91-re nyertek a nyugati határszélen, ezúttal is kiegyeztek volna ezzel az eredménnyel. Azonban ezúttal minden másként alakult az Aréna Savariában. Keller Ákos kosarával indult, Fakuade hármasa kiperdült, Golomán zsákolt, majd Váradi duplája után Golomán kintről is betalált, pillanatok alatt 9-0-ra ellépett a Falco, Matthias Zollner nem kért időt. Aztán Golomán büntetői, Somogyi középtávoli kosara után, három perc játék után kikérte első idejét Zollner, 13-0-nál. Szabó triplával törte meg a csendet, erre Golomán válaszolt kintről, a vasiak magasembere nem hibázott dobást, ami a keze ügyébe került, az később a hálóba hullt. Davis büntetőit nem dobta be, Pongó azonban kétszer eredményes volt, a túloldalon Barac és Somogyi hibázott, Davis beköszönt közelről. Nem tudott közelíteni a Fehérvár, ha kosarat is dobtak, azonnal jött válasz, Omeneka érkezett a palánk alá a vendégeknél Davis helyett, a mezőnyben Smith és Takács Milán kapott szerepet, de változás nem történt, őrizték a 15 pontos különbséget a nyugatiak. Sőt, növelték is, Hawkins két, mesteri hármasával – a másodikat különösen messziről dobta -, tíz perc után 28-9-re álltak a felek, a brigádok nem voltak egy súlycsoportban. Váradi hármasával tovább nőtt az előny, tizenkét perc játék után háromszor annyi pontnál jártak a házigazdák, mint a vendégek. Betalált Vojvoda, majd egy lecsorgót Omenaka a hálóba pöcizett, pánikra nem volt ok, de időt kért Milos Konakov, 37-17-nél. Bár Lenzelle Smith többször beköszönt, nem tudott közelebb jönni az Alba, sőt, a különbség ismét húsz fölé kúszott, Golomén ziccere után Zollner időt kért a félidő vége előtt öt perccel. Nem csak a támadások befejezése nem sikerült, pontatlan passzok miatt gyakran dobásig sem jutottak a vendégek, rendkívüli fölényben játszott a Falco, 48-22. A folytatásban sem csökkent a különbség, nem akadt jó teljesítmény a látogatóknál, 57-31-es eredménnyel tudták le az alsó húsz percet az együttesek.

Nem lelte a fonalat az Alba, Váradi ziccert dobott, Golomán és Keller zsákolt, Zollner gyorsan időt kért, 65-31-nél. Fakuade révén közelített a Fehérvár, harminc pontra érkeztek, de közelebb jönni nem tudtak, a túlsó palánknál Barac és társai sem tétlenkedtek. Főként Golomán, Perl és Váradi volt elemében, előbbi kettő leült pihenni, állandósul a harmincas különbség, békésen csordogált a meccs. A fehérváriak minden megmozdulásán látszott, már nagyon várják a meccs végét, fél óra után 79-49 állt a táblán. Tovább hízott a differencia, aztán Lukács sarokból elengedett triplájával, majd Takács labdaszerzés utáni ziccerével közelített a Fehérvár, a hazaiak Verasztó két, látványos hármasával távolodtak, 95-62. Lenzelle Smith passzolni nem volt hajlandó, azonban mindegyik dobását elhibázta, majd a Falco palánkja alatt ütközött Lukáccsal is. A zárás előtt pályára lépett Kass Balázs és Góbi Marcell, a végig magabiztos hazaiak 96-72-re győztek.

JEGYZŐKÖNYV

Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely – Fehérvár 96-72 (28-9, 29-22, 22-18, 17-23)

NB I-es bajnokság, középszakasz, felsőház, 7. forduló, Aréna Savaria, Szombathely, vezette: Földházi Tamás Péter, Tóth Cecília, Farkas Gábor (Hartyáni Zsolt)

Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely: Váradi 19/3, Somogyi 14/3, Sövegjártó 6, Golomán 17/6, Keller 4, csere: Perl 14/3, Hawkins 8/6, Verasztó 6/6, Barac 8, Takács -, Horváth Á. Vezetőedző: Milos Konakov

Alba Fehérvár: Pongó 9, Vojvoda 6, Lukács 12/3, Fakuade 7, Davis 6, csere: Smith 13/6, Omenaka 8, Szabó 5/3, Kass 2, Góbi -, Takács M. 4. Vezetőedző: Matthias Zollner