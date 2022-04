UVSE Hunguest Hotel – DFVE 18-17 (2-4, 3-3, 2-2, 4-2, 7-6) – büntetők után

Gólszerzők: Faragó 7, Mácsai 3, Keszthelyi-Nagy 3, Szegedi 2, Peresztegi 2, Rybanska, ill. Gurisatti 6, Szilágyi 4, Garda 3, Horváth 2, Mucsy 1, Szellék 1.

Alig két napja találkozott egymással utoljára a két csapat, a bajnokin a Dunaújváros nyert 8-6-ra hazai pályán, így a Fejér megyeiek bizakodva várhatták a finálé első találkozóját. A pénteki mérkőzést Szilágyi kapufája nyitotta meg, aztán egy hazai kihagyott fór következett, majd a harmadik percben a két nappal ezelőtti összecsapáson öt találatig jutó Garda gyorsan beköszönt, 0-1. Egy percig vezetett Mihók Attila együttese, Szegedi centerezéséből Faragó egyenlített ki közelről, 1-1. Nem sokáig, ugyanis Szilágyi távolról vette be Magyari kapuját, 1-2. Nem hagyta magát az UVSE, ismét egalizáltak a lila-fehérek, méghozzá emberelőnyből Mácsai volt eredményes, 2-2. Ezután Gurisatti lendült bele, először egyenlőt létszámban, majd fórban is betalált, 2-4.

A második negyed is nagyszerűen kezdődött dunaújvárosi szemszögből, hiszen Horváth négy másodperccel a támadóidő lejárta előtt bombázott a kapuba, 2-5. Pörgött a játék, és potyogtak a gólok is, egy emberelőnyt villámgyorsan kihasználva Rybanska szépített, 3-5. Öt és fél perccel a játékrész vége előtt Gurisatti úszott meg, kiharcolta magának a helyzetet, és közelről mattolta Magyarit, 3-6. Újabb hazai előny, amelyet ezúttal négy másodperc alatt használt ki az Újpest Faragó révén, 4-6. Gurisatti ismét pontosan célzott, majd a túloldalon Keszthelyi büntetője maradt ki, 4-7. Bár egyenlő létszámban jól játszott a DFVE, az emberhátrányos védekezés nem volt az igazi, dupla fórból Keszthelyi talált be, 5-7. A félidő végén a Dunaújváros szimpla előnyében Magyari védett nagyot, majd a másik kapunál Maczkó is szép védést mutatott be.

A harmadik negyed kihagyott Fejér megyei lehetőséggel, és egy hatalmas lila-fehér góllal rajtolt el, Peresztegi-Nagy pókhálózta ki a felső sarkot, 6-7. Kicsit megakadt a vendégek támadójátéka, egy emberelőny előtt időt is kért Mihók Attila. Az edzői intelmek hatottak, hazai egyenlítés helyett újabb dunaújvárosi gól született, Gurisatti már az ötödik találatát jegyezte, 6-8. Garda oktatott védekezésben, majd büntetőből betalált, 6-9. Néhány feszült pillanat után egy perccel a játékrész vége előtt Faragó csökkentette kettőre az UVSE hátrányát, 7-9.

A negyedik negyed elején egyre keményebben védekeztek egymással a felek, majd másfél perc eltelte után Szegedi Panna volt eredményes fórban, 8-9. A DFVE kicsit elveszítette a ritmust támadásban, Magyari is elkapta a fonalat. Faragó nagyon messziről lőtt nagyon nagy gólt, így négy és fél perccel a vége előtt újra egyenlő volt az állás, 9-9. Gyorsan tudott válaszolni a Dunaújváros, Horváth mattolta emberelőnyben a hazai portást, 9-10. Faragó ismét egalizált, de Szilágyi megvillant, 10-11. Két és fél minutummal a rendes játékidő vége előtt Garda emberelőnyben a blokkot és a kapufát találta csak el. A legvégén 36 másodperc maradt, Magyari hozta előre a labdát, hét a hat ellen sikerült egyenlítenie a fővárosiaknak Keszthelyi révén, 11-11. Az utolsó másodpercekben Mucsy kezében volt a győzelem, de kimaradt a helyzet.

Jöhettek az ötméteresek, ahol sokáig nem hibáztak a felek, végül Garda büntetőjét védte Magyari, így az UVSE nyerte a finálé első mérkőzését. Folytatás csütörtökön Dunaújvárosban.