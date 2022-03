Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 8-1 (5-0, 1-0, 2-1)

Székesfehérvár, 1954 néző. V.: Zrnic, Piragic, Durmis, Konc.

AV19: Tirronen – Atkinson 2, Nilsson, Shaw (1), Hári (1), Kuralt 1 – Fournier (1), Campbell, Erdély1, Bartalis, Petan – Dahlroth (1), Horváth M., Jacobs 2, Sarauer, Terbócs (2) – Szabó D., Rétfalvi, Magosi 1, Németh 1, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Wölfe: Sholl (Stoll) – Hanna, Willcox (1), Carey, Harju, Bardaro – Caruso, Kristensen, Ikonen, Andergassen, Budish – Glira, Hofer, Stukel, Hannoun, Gerlach 1 – S. Deluca, I., Deluca, Berger, Mantinger. Vezetőedző: Jarmo Helminen.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc

Kapura lövések: 36-24.

A találkozó hazai nyomással kezdődött, Campbell és Bartalis is veszélyeztetett, majd a kapu előtt Shaw botját szedték fel lövés előtt. Zúgott az ördögkatlan, a túloldalon Glira lövését védte Tirronen. Nilsson kiállítása után öt a négy ellen jöhettek az olaszok, de Gerlach és Willcox kísérletét hárította a hazaiak finn kapusa. Alighogy kiszabadult a szorításból a Volán, jöttek a helyzetek és a gólok is. A harmad derekán először Jacobs kotort be közelről egy kipattanót, majd Németh Kristóf a kaput megkerülve helyezett Sholl ketrecébe, 2-0. Hat perccel a vége előtt Hári adott forintos átadást Atkinsonnak, aki a kapust kicselezve átkotorta a pakkot a gólvonalon, videózás után a bírók is így látták, 3-0. Itt még nem volt vége a parádés kezdésnek, Fournier távoli próbálkozásába Magosi ért bele tökéletesen a kapu előtt, majd egy gyors támadást Kuralt pontos lövése zárt le, 5-0.

A középső harmadra kapust cseréltek a vendégek, Sholl helyét Stoll vette át, de ő sem húzta sokáig kapott gól nélkül. Egy sakk-matt akciót Jacobs fejezett be pontosan, 6-0. Fokozódott a feszültség, a Fehérvár ellen elkövetett szabálytalanságért nem járt büntetés, ennek Atkinson látta kárát, akit csúnyán leütköztek a palánk mellett. Uralta a mérkőzést Kevin Constantine együttese, és bár a játékrész végén volt néhány lehetősége a Pustertalnak, a magabiztos előny nem forgott veszélyben.

A záróharmad kék-fehér góllal rajtolt el, Petan passzát Erdély váltotta gólra, 7-0. Nem vett vissza a Fehérvár, a hazaiak helyenként már-már túlszínezték az akciókat, de hétgólos előny tudatában ezt bátran megtehették. A Fejér megyei fölény ellenére sikerült szépíteni a Wölfe-nek, Gerlach volt eredményes közelről, 7-1. A farkasoknak azonban ennyi öröm jutott csak a találkozón, a végén még emberelőnyben Atkinson állította be a végeredményt, 8-1. Folytatás pénteken Olaszországban.