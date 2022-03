Mol Fehérvár FC II – Kelen SC 2-1 (1-0)

Vezette: Sipos Katalin



Mol Fehérvár FC II: Gergely – Balogh M., Papp M., Dinnyés - Dénes, Kovács I., Elek, Rónaszéki (Bozai), Berekali – Géresi (Dékei), Tóth T. (Kovács B.). Vezetőedző: Szalai Tamás.



Kelen SC: Zima – Egyed, Kertai, Borbély – Rétyi, Wild (Tímári), Lustyik, Pintér B., Kádár – Soós, Erdei. Vezetőedző: Harmati Tamás.



Már az első félidőben eldönthette volna a találkozót az Elek Ákos, Kovács István és Géresi Krisztián trió által összesen 64 válogatottságot felvonultató Vidi II.



Az elején Géresinek volt két remek labdája, melyet Tóth Tamás Vid a fekvő kapusba lőtt, majd egy kapufáról visszapattanó labdája is Zima Ádám zsákmánya lett. A 14. percben Kovács szép cselekkel tört be a 16-oson belülre, lövése egy védő lábáról Berekali Márk elé pattant, aki éles szögből, 6 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 1-0. A 30. percben büntetőből egyenlített a Kelen SC, melyet bevert a léc alá Lustyik Levente, 1-1. Az 51. percben Dénes Csanád gyalogolt be a 16.oson belülre, és ott a kifutó Zima elsodorta, 11-es. A büntetőt Géresi értékesítette, 2-1. A piros-kékek győzelme teljesen megérdemelt volt.