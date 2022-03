Portálunk felületén már többször is írtunk a fehérvári ultimate frizbi csapatról, a Fehérvár Lionzról, akik évről évre öregbítik a koronázóváros nevét szép eredményeikkel. Ezúttal ismét kitárják kapuikat, hogy az ezen sport iránt érdeklődő hölgyeknek nyújthassanak játéklehetőséget. Amennyiben kedveli a csapatsportokat, imád rengeteget futni, ezt bizony Önnek találták ki!

Az ultimate esetében ugyanis nem gond, ha nem gyermekkora óta űzi a sportot. Itt minden a játék élményéről szól. Nincs kötelező heti 4-5 edzés, de természetesen rendszeres tréningek és versenyek az ultimate világában is vannak. Mi az hogy! Amint arról Misi Anett, az egyesület vezetője portálunkat tájékoztatta, a Magyar Repülőkorong Sportági Szakszövetség idén elindít egy Ultimate 4's nevű ligát, amely egy új frizbi versenyformátum, ahol 4 játékos játszik 4 játékos ellen, 2 férfi-2 nő felállásban. Ezzel szeretnék bejuttatni az ultimate-et a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Az induló bajnokságban a Lionz is indult, sőt, az első fordulót Fehérváron, a First Fielden tartották március 6-án.



Forrás: Fehérvár Lionz

De mi is az az ultimate frizbi?

A hagyományos csapatsportok, úgy mint a labdarúgás, kosárlabda, rögbi mixeléséből 50 évvel ezelőtt létrehoztak egy új csapatsportot Amerikában. Ez volt az ultimate frizbi. Itt ugyanúgy kell küzdeni a korongért, mint más sportokban a labdáért. Van védő és támadó, valamint természetesen gól is. Gyorsaságot és taktikusságot igényel a sport, valamint rengeteg futást. A rendkívül látványos dobásokkal és elkapásokkal operáló sportágban nincs testkontakt, és nincs bíró! A szabálytalanságokat a játékosok egymás között beszélik meg, szándékosan pedig soha nem szabálytalankodnak. Épp ezért az ultimate nem csak az egyik leglátványosabb, de a legsportszerűbb csapatsport is. A szabályokról bővebben ebben a cikkünkben olvashat.

A Lionz 1 éve már tartott hasonló női toborzót, most az akkor elindult női csapat létszámát szeretnék tovább bővíteni.

Kit várnak?

13 éves kortól olyan lányokat, akik rendszeresen szeretnének edzeni, és tudják vállalni a heti 2 edzésen való részvételt. Huszonévesek jelentkezését is várják, sőt sportelőélettel akár 30 felett is válhat bárkiból jó ultimate játékos.

A próbaedzések márciusban zajlanak. Ha szívesen részt venne egy próbaedzésen, jelentkezzen a [email protected] e-mail címen.