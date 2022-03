Fogalmazhatnánk úgy, hogy a Vidinek már nincs vesztenivalója, a tavaszi idény hat bajnokijából hatot bukott el, búcsút inthet érmes álmainak, ráadásul a vigaszként emlegetett Magyar Kupából is kizúgott. Azonban a honi pontvadászat 12 csapatos volta miatt egyáltalán nem mindegy, hogy az OTP Bank Liga 24. fordulójában szerez-e pontot a fehérvári egylet, vagy sem. Kiélezett a harc a dobogósok alatt, a hatodik fehérváriak is csupán négy pontnyira álltak a kieső helyektől a játékhétvége előtt.

A lecke adott – ahogy eddig is az volt már az utolsó győztes bajnoki, 2021. december 18-a óta – nyerni kell. A Fradi ellen is.

– A jelenlegi helyzetünkben az a legfontosabb, hogy vasárnap úgy menjünk ki a pályára, hogy az első perctől mindent megteszünk azért, hogy változtassunk a sikertelen sorozatunkon – fogalmazott Nego Loic, a Vidi szélsője a klub honlapján. – A Ferencváros a bajnokság listavezetőjeként bizonyára a három pont megszerzéséért érkezik Fehérvárra, a feladatunk viszont az, hogy mi örülhessünk a mérkőzés után. Szeretnénk megszerezni a három pontot, ami nem lesz egyszerű, de mindent bele fogunk adni, hiszen el kell kezdenünk nyerni. Úgy érzem, egy győzelem kéne ahhoz, hogy átforduljon sikeresre a teljesítményünk, és főleg nagy lökést adna, ha pont a Ferencváros ellen aratnánk az első sikert.

Amire nem mostanában volt példa. Utoljára 2020. június 23-án Juhász Roland góljával győzte le a Vidi a Ferencvárost. Azóta egy döntetlen mellett négyszer a zöld-fehérek örülhettek.

– Ki kell jönnünk ebből a helyzetből, amibe az elmúlt hetekben kerültünk, hiszen úgy érzem, például a Zalaegerszeg elleni mindkét kapott gólunkat kivédekeztük volna akkor, amikor jobb szériában van a csapat – mondta Michael Boris, a Mol Fehérvár FC vezetőedzője. – A Ferencváros jelenleg a magyar bajnokság legjobb együttese, így ha választhattam volna ellenfelet a hétvégére, jelen helyzetben valószínűleg nem őket mondtam volna, de ez a sorsolás, az FTC ellen kell játszanunk. Tökéletes teljesítményre lesz szükségünk, a jó nem elég ahhoz, hogy legalább egy pontot szerezzünk. Ez az első alkalom, hogy egy teljes hetünk rendelkezésre állt a hétvégi bajnokira való felkészülésre, sokat beszéltünk a játékosokkal és dolgoztunk a hibák kijavításán, a stáb feladata pedig az, hogy megtalálja a legjobb kezdő tizenegyet és a legjobb cseréket a mérkőzésre. A hibák dönthetik el a Ferencváros elleni bajnokit, maximális koncentrációval kell pályára lépnünk, mert látjuk, hogy a Fradi képes ritmust váltani mérkőzés közben is, e mellett a támadások terén is előre kell lépnünk – vélekedett a tréner.

A futballpoénjairól híres trollfoci.hu írta: a Vidi háromféleképpen úszhatja meg a vereséget hétvégén. Egy: össze kell állnia a védelemnek; kettő: eredményes támadójátékot hint a pályára; három: vasárnap nem tudják megtankolni a Fradi buszát... Az első kettőt kellene hozniuk a piros-kékeknek végre.

Délutáni Programok és forró tea - A nagy összecsapáshoz méltó körítés fogadja a Mol Aréna Sóstóba érkező futballbarátokat vasárnap. A stadion kapui 15.30-kor nyitnak, s már ekkor programkavalkád és ajándék forró tea fogadja a kilátogatókat. Aki erősebbre vágyik, kettőt fizet és hármat kap a korsó sörből, de beállhat XXL-csocsózni is, vagy benevezhet a kapuralővő versenybe, míg a picik a gyereksarokban múlathatják az időt. A Főnix SE táncosai is fellépnek, de lesz darts-foci, reflexfal, csillámtetkó és szimpla csocsó is az aréna kerengőjén.