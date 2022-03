Legutóbb egy héttel ezelőtt találkozott egymással a két gárda. Akkor, a Videoton Oktatási Központban simán, 3-0-ra nyert a MÁV Előre SC-Foxconn. Ezúttal is a kék-fehérek számítottak esélyesnek, és ennek is megfelelően alakult az összecsapás. A pályaválasztó Újfehértón fogadta Leonardo Dodáékat, de a szokatlan helyszín nem hozott szerencsét a hazaiaknak. Dávid Zoltán tanítványai az első szettben kilenc ponttal nyertek, a második játszmában viszont csupán már csak nyolc pontot gyűjtöttek a vendéglátók. A harmadik, egyben záró etapban is nagy fölénnyel bizonyult jobbnak a Loki. A nyírségiek elleni párharcot ezúttal is 3:0-ra nyerő MÁV Előre SC-Foxconn 38 ponttal az alapszakaszbeli tabella élén zárt, a 33 pontos második Dág KSE, és a 32 egységgel harmadik helyen végző Vidux-Szegedi RSE előtt. A rájátszásban a fehérvári legénység utóbbi két csapat mellett a MEAFC-Miskolc együttesével harcolhat majd az első helyért.

- Győzelemmel zártuk az alapszakaszt, aminek nagyon örülök! Büszke vagyok a fiúkra, hogy a tabella első helyéről várjuk a rájátszást. Nagyon sokat dolgoztunk ezért! - értékelt Dávid Zoltán vezetőedző.

GLP Nyíregyháza –MÁV Előre SC-Foxconn 0:3 (14, 8, 13)

Újfehértó, 41 néző

Vezette: Szél Márta, Takács Ádám.

GLP Nyíregyháza: Nagy M., Nagy V., Tóth A., Kőnig, Tóth D., Molnár M. Csere: Barcza, Kiss D. (liberók), Ontkó, Gargya. Vezetőedző: Balázs István

MÁV Előre SC-Foxconn: Boa, Listanskis, Kulcsár, Kholman, Doda, Tóth K. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Ambrus, Balázs, Portik, Sebestyén. Vezetőedző: Dávid Zoltán.