Az NB II-es tabella 17. helyén álló Budafoki MTE ellen a Kovács D. – Alef, Lüftner, Sabanov – Bese, Rónaszéki, Makarenko, Kovács I., Hangya – Bamgboye, Nikolics összeállításban kezdett a Vidi. Esélyeshez méltón a fehérváriak domináltak már a meccs elején is. Az 5. percben Nikolics lépett ki a védők mögül, Horváth Andrásnak kellett védenie a bal lábas lövést. A vendégek is eljutottak a kapuig, Kovács Dávid lövését magabiztosan hárította Kovács Dániel. A 15. percben aztán góllá érett a fehérvári mezőnyfölény. Nikolics Nemanja lépett ki Bamgboye kiváló indítása nyomán, s a bal alsó sarokba helyezett, 1-0. Továbbra is a Vidi akarata érvényesült. Lüftner nem sokkal fejelt a keresztléc fölé, az ukrán Makarenko pedig majdnem félpályás gólt szerzett. A vendégek kapusa nem volt a helyén, Horváth csak nagy visszafutás árán tudta szögletre ütni a labdát. Bamgboye és Nikolics nagy kedvvel és veszélyesen futballoztak, de újabb találat csak a fordulás után esett.



A szünetben mindkét csapat sokat cserélt: Pinto, Dárdai és Kodro érkezett a korábban beállt Ljednyev és Berekali mellé, a túloldalon a Budafok mestere, a korábbi fehérvári közönségkedvenc, Csizmadia Csaba szinte teljes sort cserélt. Beke veszélyeztetett, majd Kodro egy szöglet után tévesztett célt. Ljednyev ziccerénél nagyot védett a budafoki hálóőr, Bese Balázs, a kipattanónál Dárdai lövését pedig blokkolták a védők. A játékrész derekán jelentkezett a Vidi kapuja előtt a tavaly még az élvonalban szereplő egylet, Kalmár Olivér fejelt nem sokkal a kapufa mellé. A 76. minutumban döntötte el a meccset a Vidi. Dárdai csúsztatta Bamgboye elé a labdát, a nigériai támadó pedig nagy erővel a jobb alsó sarokba küldte azt, 2-0. A folytatásban Kenan Kodro kacérkodott a gólszerzéssel, azonban a bosnyák csatár még nem talált rá korábbi önmagára. Egyik lövése a bal kapufán csattant. A találkozó hajrájában szépített a Budafok: Beke kapott egy mélységi indítást, majd egy pattanás után a kapu jobb oldalába zúdította a labdát, 2-1. Maradt is ez a végeredmény, mert Kodro lövésébe bele tudott piszkálni Bese-kapus.