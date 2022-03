A Kazicbarcikát 1-0-ra legyőző Paks, valamint a Budapesti Honvéd felett ugyancsak 1-0-s diadalt arató Ferencváros már ott van Magyar Kupa legjobb négy csapata között. A lilák derbijén, az Újpest idegenben, 3-2-es győzelemmel ejtette ki a Békéscsabát, vagyis a 11-szeres kupagyőztes is elődöntős. Az NB III-as Mosonmagyaróvárt, az élvonalbeli Puskás Akadémiát és a szintén harmadosztályú Nagykanizsát búcsúztató győri ETO hiába szerepel jelenleg az NB II.-ben, nagy ellenfele maradt a Vidinek.

– Egy másodosztályú csapat ellen játszunk, így mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de a Győr korábban a Puskás Akadémiát is kiejtette, így nem kérdés, hogy maximális koncentrációra lesz szükségünk – tekintett előre a Mol Fehérvár FC vezetőedzője, Michael Boris. – A Paks elleni bajnokiba nagyon sok energiát tettek a játékosok és számos dolgot sikerült is megvalósítanunk, de természetesen mindenki csalódott, hogy pont nélkül maradtunk. Ilyen hozzáállásra lesz szükségünk a Győr ellen is az első perctől, egy centiméternyi pluszt sem adhatunk nekik, meg kell mutatnunk az igazi arcunkat. Okosan kell játszanunk, sokat kell futnunk, keményen kell küzdenünk és sokat lőnünk, helyzeteket kialakítanunk, mert ezzel a játékstílussal győzhetjük le ellenfelünket. Ahogy korábban is említettem, a Vidinek mindig az a célja, hogy címeket nyerjen, amire ebben a szezonban már csak a Mol Magyar Kupában van esélyünk, tisztában vagyok vele, hogy ez a klub mellett a szurkolóknak is mennyire fontos. Emellett ki kell harcolnunk a nemzetközi kupaszereplést is, amire a mérkőzések száma alapján a kupában van nagyobb esélyünk. A héten négy napon belül kétszer lépünk majd pályára, de ez nem jelent gondot, hiszen bő keretünk van, én pedig hiszek minden egyes játékosban és abban a munkában, amit elvégzünk – mondta a német szakember, akinek véleményét a csapat román válogatott védője, Rus Adrián is osztja.

A maximális koncentráció vezethet eredményre Győrben is. Az ETO a másodosztály kilencedik helyén áll, olyan rutinos, korábbi élvonalbeli labdarúgók erősítik, mint Lipták Zoltán, Priskin Tamás, Óvári Zsolt, Bacsa Patrik, vagy Vernes Richárd. De ezzel nem kell bíbelődniük a fehérváriaknak, csakis azzal, hogy győzzenek.