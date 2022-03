A gárdával együtt a semmiből létrejött az ország legjobb amerikai pályája, a First Field is, 2019-ben pedig megnyerte a magyar bajnokságot az együttes. Az utóbbi évek járvány okozta nehézségei után a Közép-európai Ligában is megméretik magukat, sőt pályáznak a legjelentősebb kontinentális sorozatba, a European League of Footballba.