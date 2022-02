KÖZÉP CSOPORT

ESMTK (14.) – Iváncsa KSE (12.) 1-1 (0-0)

Vezette: Sipos Katalin

ESMTK: Jeszenszky – Aranyos, Soós, Tóbiás, Slezák – Horváth L. (Gábor), Fekete, Kovács B., Molnár R. – Túri, Papp Gy. (Lucz.). Vezetőedző: Turi Zoltán

Iváncsa KSE: Varga Á. – Nyul, Fehér, Madarász B., Fekecs - Pribék, Kercsó (Miskovicz), Suszter (Vallejos), Kovács S., Cseszneki - Balogh L. Vezetőedző: Tóth András

Gól: Soós (74.), ill. Balogh L. (48.)

Dunaújváros FC (2.) – Hódmezővásárhelyi FC (11.) 4-2 (3-1)

Vezette: Gáspár András

Dunaújváros FC: Orczi - Báló, Bozsoki, Papp, Molnár S. - Tölgyesi, Dorogi, Jakab, Balogh Á. (Székely) - Tóth Á. (Huszty), Novák (Kesztyűs M.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Hódmezővásárhelyi FC: Füstös - Asztalos, Molnár B., Huszár (Németh K.), Ondrejó (Erhardt) – Tapiska (Papp E.), Bata (Hegedűs M.), Povázsai, Orosz - Antman Kiss K.

Vezetőedző: Koncz Zsolt

Gól: Tóth Á. (20., 38.), Novák (36.), Jakab (55.), ill. Molnár B. (23.), Povázsai (73.)

A 21. percben Tóth Ákos egy remek kiugratás végén pontosan lőtte ki a bal alsó sarkot, 1-0. A 23. percben Molnár Bence egy szöglet után öt méterről fejelt a kapuba, 1-1. A 36. percben Jakab Dávid az alapvonalról a kapu elé passzolt, Novák Zsombor első lövését még védte a vendégek kapusa, a kipattanót már belőtte a támadó, 2-1. A 38. percben ismét Jakab volt az előkészítő, labdáját Tóth Ákos a rosszul kifutó kapus mellett az üres kapuba gurította, 3-1. Az 55. percben Jakab labdát szerzett, majd szólója végén értékesítette ziccerét, 4-1. A 73. percben egy szöglet után kifejelt labdából Povázsai Zsolt lőtt nagy gólt 20 méterről, 4-2.

NYUGATI CSOPORT

FC Nagykanizsa (9.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (19.) 3-0 (0-0)

Vezette: Héra Csanád

FC Nagykanizsa: Horváth M. – Kovalovszki, Pál, Kovács Gy. (Kobra), Szabó P. (Bagó) – Lőrincz (Török), Vlasics (Farkas R.), Horváth B., Major - Kószás, Béli. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Czerula – Mód, Emperger, Bika, Koronczi - Földesi, Hajas, Németh A., Hidvégi (Oláh D.) - Tóth T. (Balogh P.), Gere (Klauz). Vezetőedző: Schön László

Gól: Török (70.), Vlasics (73.), Kobra (88.)

Kiállítva: Németh A. (28.), Emberger (54.)

Az első percektől igyekezett beszorítani ellenfelét a Kanizsa, míg a vendégek pedig a kelleténél is keményebben védekeztek. Így nem véletlen, hogy a második félidő elején már kettős emberelőnyben játszhattak a hazaiak, akik a vezetést is 11-esből szerezték meg a 70. percben Török Milán révén. Majd egy formás akció után Vlasics Dániel vágta középről a léc alá a labdát, és a hajrában Kobra György is betalált.

Érdi VSE (13.) – Puskás Akadémia FC II (12.) 1–1 (0–0)

Vezette: Molnár Réka

Érdi VSE: Kertész F. – Szabó R., Gubacsi, Csiszár, Petrezselyem (Gajda) –Pallagi – Révész (Bartos), Hunya, Kertész B. (Gera D.), Koós – Kürti. Vezetőedző: Limperger Zsolt

PAFC II: Kiss Á. – Farkas B., Alaxai, Babós, Nahirnij – Kiss N., Kicsun, Czár (Kapus) – Bakti, Magasföldi, Gazdag. Vezetőedző: Nagy Ádám

Gól: Szabó R. (56.), ill. Magasföldi (86.)

Az 56. percben egy érdi kontra után Szabó Richárd középről, 23 méterről zúdította a labdát a kapu bal oldalába, 1–0. A 86. percben egy mintaszerű akció után Magasföldi József egyenlített, 1-1.

VLS Veszprém (3.) – Bicskei TC (6.) 1-1 (1-0)

Vezette: Szommer Attila

VLS Veszprém: Héninger – Dobsa, Gulyás, Molnár B. (Galacs), Major - Gálfi (Papp, 81.), Somogyi R., Baldauf (Kovács D.), Vass - Krebsz (Varga M.), Zachán (Rédling).

Vezetőedző: Pető Tamás.

Bicskei TC: Szűcs L. – Grabant, Lapos, Gaszner, Vékony - Lassú (Kovács Á.), Bori, Dencinger, Hirman (Mlinárcsik) - Vágner (Vörös), Popovics (Molnár A.). Vezetőedző: Csordás Csaba.

Gól: Major (9.), ill. Popovics (61.)

A 9. percben a védők közül kilépő Molnár Balázst Vékony Viktor csak szabálytalanul tudta megállítani a 16-oson belül, 11-est. A büntetőt Major Norbert a jobb sarokba lőtte, 1-0. A 61. percben Gaszner Roland belőtt labdáját a jobbról érkező Popovics Mihály 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtte, 1-1.

Mol Fehérvár FC II (14.) - ZTE FC II (15.) 0-0

Vezette: Dombi Olivér

Mol Fehérvár FC II: Dala – Farkas M., Horváth G., Papp M, Bozai (Tóth T.V.)- Singh (Dékei), Mohl, Kovács B., Berekali - Hajdinger (Menyhárt), Tóth A. Vezetőedző: Szalai Tamás

ZTE FC II: Köcse - Huszti, Mocsi, Dóczi (Bekő), Papp L. - Megyesi, Őr (Kámi), Szántó - L. Antal (Bedő), Zsóri, Szökrönyös. Vezetőedző: Koller Zoltán.

A találkozó küzdelmes játékot hozott, hol az egyik, hol a másik fél birtokolta többet a labdát. A zalaiak szervezetten játszottak, volt három helyzetük is, ezek most kimaradtak, de gól a másik oldalon sem született.