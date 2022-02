Természetesen ott lesz Vágó Attila együttesében a szezon végén visszavonuló csapatkapitány, Bulath Anita is, aki reménykedik a Dunaújváros első 2022-es győzelmében.

Nehezen indult az év a DKKA számára. A Kohász betegségek és sérülések miatt mindössze három tétmérkőzést játszott ebben az esztendőben. A „tavasz” első bajnokiján rögtön egy meglepetés született, hiszen az akkor tartalékos Dunaújváros a kiesőjelölt Vasas otthonában szenvedett 30-28-as vereséget. Majd egy hosszabb, 15 napos szünetet követően először a Kisvárda (26-29), majd a Győr (26-36) ellen is vesztesen hagyták el a játékteret a dunaújvárosi lányok.

– Úgy néz ki, hogy lassan már mindenki visszatér a betegségből, az érintettek elkezdték magukat újra felépíteni – nyilatkozta lapunknak Bulath Anita. – Azoknak, akik koronavírusosok voltak, ők eléggé sokáig nem edzhettek, nem voltak formában. A sok hiányzóra jó példa a Vasas elleni találkozónk, amikor mindössze három felnőtt játékossal tudtunk kiállni. Ehhez képest már jól nézünk ki, egy játékosunk nem áll rendelkezésre, a többiek pedig próbálják utolérni magukat. Szinte teljes csapattal tudunk elutazni Szombathelyre, remélem meglesz az első 2022-es győzelmünk.

Erre a tabella alapján minden esély megvan, hiszen a DKKA a kilencedik, míg a Szombathely az utolsó, 14. pozíciót foglalja el. Szeptemberben, Dunaújvárosban 26-23-ra nyert a Kohász, azóta azonban már nem Marosán György irányítja a szakmai munkát a szombathelyieknél, február elseje óta Pődör Zoltán, a klub ügyvezető-elnöke vette át a vezetőedzői teendőket.

– Attól függetlenül, hogy a Szombathely jelenleg a kieső zónában helyezkedik el, nem lesz egy könnyű mérkőzés. Edzőcsere volt volt náluk, ilyenkor pedig minden játékos egy kicsit új erőre kap, úgyhogy nem lesz egyszerű, mert a hazaiaknál mindenki meg akar felelni majd az új szakembernek.

Bulath Anita vélhetően utoljára lép pályára a szombathelyi csarnokban, hiszen a rutinos játékos a szezon végeztével befejezi pályafutását. Ezt a döntést már a nyáron meghozta a 38 éves átlövő, így a jövőre készülve az idei évadban a kézilabda mellett már új tisztségében, szakmai igazgatóként is segíti a Fejér megyei klub munkáját.

– Most már egyre többet dolgozom szakmai igazgatóként is, próbáljuk a jövő évi csapatot összerakni. Ebben már teljes mellszélességgel részt veszek, jelenleg több fronton próbálok helytállni, anyaként, játékosként és szakmai igazgatóként is, de a szezon után már csak egy feladatom marad a klubnál – mondta Bulath, majd kitért arra, mivel lenne elégedett pályafutása utolsó idényében. – Úgy gondolom, hogy a csapat a középmezőnyhöz simán fel tudja küzdeni magát, oda, ahol voltunk az őszi szezon végénél. Januárban elvesztettünk olyan pontokat, amiket hoznunk kellett volna. Ha mindenki egészséges lett volna, akkor szerintem szereztünk volna már pontokat 2022-ben, de van még lehetőség javítani. A Magyar Kupában szeretnénk bekerülni a legjobb négy közé, ehhez a Békéscsabát kell majd legyőznünk. Ebben az esetben egy final fourral lenne vége a karrieremnek, a négyes döntőben pedig már bármi megtörténhet.