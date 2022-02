A Kassára kiírt Európa-bajnokság először 2020. júniusában maradt el a pandémia miatt, majd tavaly októberben is, a rendkívül szigorú, szlovákiai korlátozások miatt. Az acélváros álomszép, hokimeccseken 8500 néző befogadására alkalmas csarnoka a házigazdája az Európa-bajnokságnak, a remények szerint nem lesz akadálya, hogy a futballisták végre megmérkőzzenek a létesítményben. Bizakodásra adhat okot, a közelmúltban a férfi kézilabda Eb-n csoportmeccseknek otthont adott az aréna – a befogadóképesség negyven százalékáig engedték be a drukkereket -, a nyárig vélhetően tovább javulnak a járványügyi adatok az északi szomszédnál, ahol a jelenben is látogathatják a sporteseményeket a szurkolók, igaz, hazánkkal ellentétben telt házzal még egyetlen sportág eseményei sem rendezhetőek.

– Nagyon reméljük, végre összejön az Eb – mondja Nagy Lajos, a válogatott szövetségi edzője. – Örültünk, hogy tavaly, szeptember elején a klubcsapatok európai kupadöntőjét lebonyolították Olaszországban, Rimini mellett, amelyen ismét magyar siker született. A válogatott is rövidesen megkezdi a felkészülést, két edzőmeccset tervezünk a szlovákiai torna előtt, Kassás június 4-től 11-ig zajlanak a küzdelmek, a kezdés előtt egy nappal utazunk.

A magyar válogatott utoljára októberben vívott tétmeccseket, az elhalasztott Eb idején, hirtelenjében nemzetközi tornát szerveztek a fővárosban, a Marczibányi Sportközpontban. A mieink mellett a szlovákok, a csehek, az izraeliek vettek részt, nemzeti együttesünk nagy csatában végzett az élen.