Volt itt zizi, bambi, körhinta. A hármas szóösszetételt évtizedek óta használja a sportvezető, amikor valamilyen sikerről, fontos eseményről számol bele, leginkább győzelemről. A hazai szövetség alelnöke, az évtizedeken át megbecsült főtitkárként tevékenykedő Kovács Zolán hatalmas nevetés közepette hiánypótló jelleggel egy zacskó zizit, egy üveg csatos bambit és egy miniatűr, zenével üzemelő körhintát adott át Ocskaynak a Raktár utcai jégcsarnok VIP-termében. Stílszerűen itt került sor a sportvezető köszöntésére. Rövidesen előkerült egy hatalmas, jégpályát formázó, hófehér torta is, Ocskay Liga felirattal, ami megint komoly derültséget keltett. Az Erste Liga elnöke, Szőke Álmos leplezte le párjával, a korábbi, élvonalbeli kosarassal, Bagoly Verával. Barátai értékes italokkal és elektronikai eszközökkel is meglepték a hetven esztendős sportember, aki beszédében elmondta, ennyi időbe nagyon sok dolog belefér, bár az élet többször próbára tette, azt mondja, úgy éli meg, sokkal több volt benne a jó, mint a rossz. „Nagyon örülök, hogy sokan eljöttetek, akik itt vannak most velem, évtizedek óta kísérnek az úton. A meghívottak közül mindössze ketten nem tudtak eljönni, a pandémia miatt. Tíz éve egy étteremben ünnepeltük a 60-at, azt csak remélni tudom, hogy tíz év múlva ismét összejövünk, ez elég távolinak tűnik. De abban feltétlenül bízom, hogy öt éve múlva együtt köszöntjük a 75-öt.”

Forrás: Horog László

Ocskay pályatársa, a korábbi kiváló hálóőr, a Székesfehérvári Volán 1981-es bajnokcsapatának válogatott kapusa, Kovalcsik Péter azt mondja, a korábbi védő kilóg a sorból. „Az igazság az, régi társaim között akadnak remek emberek, de mindenkiről tudok mondani rosszat, kiről többet, kiről kevesebbet. De Gáborról semmit, nagyon tisztességes, korrekt ember, ma már kevés ilyen él közöttünk. A KSI még együtt játszottunk, krónikus sérülése miatt 23 évesen búcsúzott a hokitól. 1977-ben együtt jöttünk Fehérvárra, ő már vezetőként, én kapusként. Akkor nem ő volt az elsőszámú főnök, de a hokit ő szervezte. Úgy vagyok vele, a fehérvári hokit nem ő alapította, hanem a fehérvári hoki maga Ocskay Gábor.”

A Fehérvár AV19 Jégkorong Akadámia Alapítvány kuratóriumának tagja, Kolozsvári Imre tizenöt éve ismeri a sportvezetőt. „Nagyon tisztelem, elfogult vagyok vele, joggal mondják rá, ő a magyar hoki pápája. Nélküle nem csak a Volán, a válogatott sem érte volna el ezeket a sikereket, kétszer nem szerepeltünk volna a legmagasabb osztályban.”

Fekti István, korábbi játékosa két évtizede dolgozik Ocskay mellett, fiatal kollégája az Ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia ügyvezetője. „Az elmúlt három évtizedben mellette vagyok, előbb játékosként – nála lettem először juniorválogatott -, aztán edzőként, majd vezetőként. Úgy gondolom, én vagyok mellette a legrégebb óta. Sokat tanultam tőle, főleg kitartást, alázatot, munkamorált, a nehéz helyzetek kezelését, közös munkát edzőkkel, játékosokkal. Fontos, hogy mindig előre tekintett, újabb kihívásokat keresett, egyre nagyobb célokat tűzött maga és az általa irányított közösség elé. Ezért is voltunk, vagyunk és remélem, leszünk sikeresek.”

A válogatott támadó, a Volánban 14 szezont töltő ifj. Kovács Csaba, az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozik. „Az Egyesült Államokban érettségiztem és hokiztam, 18 évesen itthon töltöttem a nyarat, edzéslehetőséget kértem a felnőtt csapatban. Annyira jól sikerült, hogy a vezetőedző, Jan Jasko jelezte, számítana rám, Ocskay Gábor szerződést ajánlott a felnőtteknél. Elkezdődött az azóta is íródó történetünk, közel másfél évtizedet húztam le játékosként, azt hiszem, ez volt a csapat legromantikusabb időszaka. Közösen nyertünk tíz bajnoki címet, aztán megkezdtük a szereplést az EBEL-ben, feledhetetlen élményeket szereztünk közösen. Egy éve kollégák vagyunk, én lettem az akadémia szakmai igazgatója.”

Forrás: Horog László

Kovács Zoltán 19 évet dolgozott a hazai szövetség főtitkáraként, két éve szakmai alelnök az MJSZ-ben. „Ha Gábor eszembe jut, arra gondolok, nélküle nem jutottunk volna kétszer az A-csoportba, 2008-ban Szapporóban, 2015-ben Krakkóban. Egy évvel később már a világelitben szerepeltünk, ha ő nincs, ezeket a sikereket nem értük volna el. Még a vele nem szimpatizálók is elismerték, neki lett igaza szinte mindenben. Mindig előre tekintett, látta a jövőt. Hozzá fogható formátumú személyiség még kettő van a magyar hokiban, Kercsó Árpád edzőként nagyszerű játékosokat nevelt, a válogatott magját adták a tanítványai, valamint id. Kovács Csaba, aki szakmai alelnökként, majd elnökként mindig figyelt arra, hogy rend legyen a szövetségben.”

Gál Péter Pál immár hat éve irányítja elnökként a fehérvári hokisokat, a Fehérvár AV19-nél ő lett Ocskay utóda a kapitányi hídon. „Hosszú ideje dolgozunk együtt, ami elsőként eszembe jut vele kapcsolatban, az a tisztelet. Ő hozta létre azt a birodalmat, amit mi igyekszünk megőrizni, továbbfejleszteni. Köszönjük neki, hogy lerakta azokat az alapokat, amire az utódok bátran építkezhetnek.”