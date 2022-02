– Remélhetőleg néhányan visszatérhetnek betegség után. Jó lenne, ha legalább 2-3 játékossal többen lennénk majd kedden. Ha több játékos áll rendelkezésre, akkor az egész csapat energikusabb – nyilatkozta a mérkőzés előtt a fehérvári klub honlapjának Kevin Constantine, a Volán vezetőedzője. – Legutóbb Innsbruckba is kevesen utaztunk el, volt olyan támadó, akinek védőt kellett játszania, mert akkor annyi hiányzónk volt a hátsó alakzatból betegség vagy sérülés miatt. De megnyertük azt a meccset. Aztán itthon is játszottunk velük, páran visszatértek a keretbe, mégis kikaptunk. Szóval azt lehet mondani, hogy a két legutóbbi meccsen ellenük az esélyesebb csapat veszített. Nagyon jó csapatuk van, a támadójátékuk kifejezetten jó.

A mester kívánsága nem teljesült, hiszen vasárnaphoz hasonlóan ismét csak három sorral tudott kiállni a Fehérvár, a névsorban annyi változás történt, hogy Hári János visszatérhetett, de Erdély Csanád felkerült a maródiak listájára, rajta kívül Szabó Dániel, Horváth Milán, Terbócs István, Colin Jacobs, valamint Rétfalvi Kristóf sem volt bevethető.

A találkozót lendületesen kezdték a hazaiak, Kuralt passzát követően Bartalis került ziccerbe, majd Petan ért bele egy lövésbe, de McCollum mindkét esetben védeni tudott. A hazai fölény három és fél perc után góllá érett, Kuralt a kapu mögül tette vissza a pakkot Shawnak, aki közelről nem hibázott, 1-0. A túloldalon szinte rögtön egyenlítési esélyt hiúsított meg Tirronen, Hunterbrinker próbálkozását fogta magabiztosan a finn hálóőr. A folytatásban sem vett vissza a Fehérvár, Fournier, Shaw is veszélyeztetett, de nem sikerült növelni az előnyt. A játékrész második felében kiegyenlítettebbé vált a játék, és bár az utolsó percekre be is szorultak a kék-fehérek, Shaw révén megszületett a mérkőzés második fehérvári gólja, 2-0.

Kissé álmoskásan kezdett a Volán a középső harmadban, Tirronen kijövetelei sem voltak magabiztosak. Aztán szinte a semmiből betaláltak a hazaiak, méghozzá Shaw, a kanadai-amerikai támadó a közelről mattolta McCollumot, ezzel mesterhármast ért el, 3-0. Majd öt perc eltelte után Atkinson távoli lövésébe ért bele Kuralt, 4-0. A gól után kapust cserélt az Innsbruck, Swette állt a gólvonalra. A frissen beállt portást igyekeztek a hazaiak gyorsan felavatni, de emberelőnyben Sarauer, Founier, valamint Magosi lövése sem talált utat a kapuba. Magosi kiállítása nyomán először a találkozón fórban támadhattak az osztrákok, de a vendégek nem igazán tudtak helyzetet kialakítani. A harmad utolsó perceiben beszorultak a vendégek, de Swette bravúrokat bemutatva tartotta az eredményt.

A záró játékrész is ugyanabban a mederben kezdődött, mint ahol a második befejeződött, a kissé hitehagyott Innsbruck nem találta a ritmust, míg a Fehérvár támadói már a szépségre is adtak. Bartalist, majd pár perccel később Dahltrothot is kiküldték a játékvezetők a büntetőpadra, és bár Nilsson révén nagy helyzete is volt a hazaiaknak, a második fórból összejött a szépítés a piros-fehéreknek, Huntebrinker lövése vágódott a kapuba, 4-1. Elkényelmesedtek Kevin Constantine tanítványai, hazai emberelőny alatt pedig megint betalált az Innsbruck, ezúttal McGauley volt eredményes az 53. percben, 4-2. A legvégén az osztrákok levitték a kapust is, de szerencsére többször már nem jártak sikerrel Tirronennel szemben. A Hydro Fehérvár AV19 bár az utolsó húsz percben megnehezítette saját dolgát, a három pont itthon maradt. Győzelmével a Volán két fordulóval a vége előtt már biztosította helyét a rájátszásban.