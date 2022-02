A május 8-án reggel 9 órakor a Bregyó Sportközpontból induló futófesztiválon idén három távot és egy váltót választhatnak a résztvevők. A Székesfehérvár történelmi belvárosán áthaladó futóversenyre a profi sportolókat és a hobbifutókat is várják. A profik számára 2021-től már az országos bajnokságba is beleszámít a verseny, még nagyobb presztízst adva ezzel a rendezvénynek. Igazi egész napos, családi futófesztivált álmodtak meg a szervezők: a támogatók segítségével több kísérő program is várja a résztvevőket.

Amatőröket és profikat egyaránt várnak a május 8-i rajtra Forrás:Pesti Tamás/Archív

– A félmaratoni és maratoni versenyek nemcsak sportértékkel bírnak, de közösségi élményt is jelentenek. Azt gondolom, az a látvány, amely a történelmi belvárosban a futók elé tárul, igazán egyedi hangulatot kölcsönöz a versenynek – szögezte le Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere.

– Futunk tovább rendületlenül – jelentette ki Czettl Andrea, a szervező Alba Triatlon SE elnöke.

– Ezen a versenyen amatőr és profi sportolók egyaránt jelen vannak. A városnak is jelentős esemény, hogy egy ekkora létszámú, mozgással kapcsolatos rendezvény már hatodik éve jelen tud lenni a történelmi belvárosban. Nagy büszkeség, hogy ezt tudjuk csinálni, és nem tört meg minket a világjárvány.

A szponzorok szerepe kibővül az idei évben: nemcsak névadóként szerepelnek a futóversenyen, különböző családi programokkal is színesítik a rendezvényt. A VI. Cerbona Fehérvárfélmaratonira az Alba Triatlon SE honlapján lehet nevezni. A történelmi környezet mellé historikus ajándék is dukál majd: az Aranybulla kiadása 800. évfordulójának emléket állító érmeket osztanak a versenyzőknek.