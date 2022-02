A nemzetközi szövetség illetékesei november elején dobták a bombát az állóvízbe, ami érthetően hatalmas hullámokat vetett. Elsőként a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) alelnöke, Joel Bouzou közölte, hogy a lovaglást törlik az öttusa programjából, a 2024-es, párizsi olimpiát követően a négylábúakkal való küzdelem már nem lesz a sportág része. Arra a francia sportdiplomata nem tért ki, mi jelenti a következő lépést, sokan a kerékpározást vizionálták. Ezt nem erősítették meg a pentatlonisták, érhető okokból, ugyanis a bringázás programba emelése azt jelentette volna, idomulnak, de minimum igazodnak a triatlonhoz. – A lovaglás akadályt jelent az öttusa fejlődésében gyakorlati és anyagi szempontból is. Már három éve gondolkodunk ezen a lépésen – közölte a korábbi világklasszis Bouzou, aki hozzátette, a határozatnak nincs köze a tokiói olimpián történt afférhoz. A női versenyben a toronymagas favorit, a korábbi számokat gyakorlatilag hiba nélkül leküzdő Annika Schleu hiába vezetett magabiztosan a lovaglás előtt, négylábú partnere folyamatosan ellenszegült, a német sportoló nulla ponttal kiszállt a versenyből, edzője dühében megütötte a lovat, a trénert kizárták az ötkarikás játékokról, az állatvédők meg háborogtak. A tribünön pedig ott ült az UIPM német elnöke, Klaus Schormann, valamint nemzetközi Olimpiai Bizottság első embere, honfitársa, Thomas Bach.

Három héttel később jóváhagyták a végrehajtó bizottság korábbi döntését, 2028-ban Los Angelesben a pentatlonisták már nem lovagolnak. A döntésre az illetékesek szerint azért volt szükség, mert az átrendezés nélkül a lovaglás miatt rendkívül drága sportág lekerülhet a nyári programtól. Nem sokkal később kiderült, a félelem nem volt alaptalan, Thomas Bach elnök jelentette be: a NOB végrehajtó bizottsága december 9-én úgy döntött, az öttusa a súlyemeléssel és az ökölvívással egyetemben nem szerepel a 2028-as olimpia előzetes programjában. A határozat nem végleges, bizonyos feltételek teljesülése esetén visszakerülhetnek. Természetesen mindhárom világszövetség küzd, hogy a programban maradhasson, eltávolításuk gyakorlatilag a sportáguk halálos ítéletével érne fel.

– Az UIPM február 15-ig gyűjti a javaslatokat, melyeket az erre a feladatra létrehozott testület tagjai ezt követően elemeznek, véleményeznek, aztán rangsorolnak – mondja Gallai István, a hazai szövetség főtitkára. – A nemzetközi szövetség meghívja a tervezett ötödik szám kapcsán első három helyre került sportág illetékeseit, hogy a lehetőségekről egyeztessenek, majd a munkacsoport a tervek szerint Budapesten döntést hoz. Úgy kalkulálunk, a tavasz végén, a nyár elején kerül sor a versenyforma, a viadalok új szabályainak kidolgozására, a tesztelés pedig júliustól tart kora őszig. Ezután jelentést készít a munkabizottság a végrehajtó testületnek és a nemzeti szövetségeknek, végül októbertől decemberig tart majd a következő szakasz. Ennek részeként az UIPM kongresszusa jóváhagyja a javaslatot, azután benyújtja a NOB-nak, valamint az ötkarikás játékok programjáért felelős szervezetnek. Az idei év végéig, decemberig ki kell dolgoznunk a megoldást, ami elemi érdeke a sportágnak.

Gallai biztosra veszi, nyeregbe nem pattannak a sportolók, a kerékpározás nem váltja a lovaglást. „Én a legutóbbi kongresszuson a végrehajtó bizottságba szerettem volna bekerülni, ami nem sikerült, azonban az innovációs, tehát a fejlesztésekért felelős szervezetbe felvételt nyertem. Korábban az edzői bizottság tagja voltam. A versenyzői bizottság a közelmúltban már prezentált egy dolgot online munkaértekezlet keretében, de erről nem szivárogtak ki részletek, mert titoktartási kötelezettséget írattak alá a résztvevőkkel. Mivel mi kiálltunk a lovaglás megtartása mellett, amit nem vettek jó néven a nemzetközi szövetségnél, a sportolói bizottságba egyetlen honfitársam sem került be. Az innovációs bizottság február 16-án ülésezik, ahova a versenyzők képviselőit meghívták vendégként, nagyon várom, hogy elképzeléseiket mi is megismerjük. Az kiderült, hogy kerékpározás, e-sport, sakk, de zsákban futás vagy párnacsata sem lesz. Az utóbbi sportágakat csak poén szintjén említettem, ezekről természetesen szó sem volt az előzetes megbeszélések, ötletelések során. Az öttusa komoly sportág, nem véletlenül az olimpiai műsor része folyamatosan, az 1912-es, stockholmi olimpia óta. A 2028-ra tervezett listán most nem vagyunk rajta, de nagyon remélem, rövidesen visszakerülünk. Az elmúlt két hónapban lényegi dolgok nem történtek, a tagszervezeteknek, bizottságoknak február közepéig van lehetőségük javaslattal élni az UIPM fele, mi legyen az ötödik elem, amit a nemzetközi szövetségünk továbbít a NOB-nak.”

Fontos, hogy csökkenteni kell a korábbi költségeket, továbbá igazolni, hogy a sportág biztonságos, bárki számára hozzáférhető, nincs jelentős felszerelésigénye, továbbá von­zó a fiatalok és a nagyközönség számára.

– Úgy gondolom, a megoldás egy mix, például az exatlon, egy könnyebb ninja warrior keveréke lehet, ami látványos, ugyanakkor leküzdhetőek az akadályok. Nem fizikai erő kell hozzá, hanem ügyesség, fürgeség, taktikai érettség és leleményesség. Komoly erőkifejtést igénylő dolgot nem érdemes programba iktatni, arra ott van az úszás és a laser run, a futással kombinált lövészet. Nem lesz falmászás, gördeszka, breaktánc sem. Vonzó, jól követhető legyen, valamint olyan életérzést sugalljon, amivel a fiatalok tömegeit megnyerhetjük. Nem lehet túl bonyolult, mert bele kell férnie az összesen másfél órásra tervezett döntőbe. Eddig a lovaglás során egy-egy versenyző összesen egy perc tíz másodpercet töltött a lovaspályán, sokkal több időt az új verzióra sem szánnak az illetékesek.

A stadionban adott a terület, a korábbi lovaspályát az új sportág váltja fel, ott bonyolítják a vívást és az úszást követően az új elem küzdelmeit. „Úgy gondolom, már nem kell sokat várnunk, hogy fény derüljön mindenre, remélem, megnyugtatóan rendeződik a sportágunk jövője. Amennyiben megvan az ötödik sportág, a felnőtteknek több idejük lesz a felkészülésre, a junioroknak és az ifjúságiaknak kevesebb, a tervek szerint ők jövőre már ebben a szisztémában versenyeznek.”