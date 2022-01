Ritkán fordul elő az, hogy egy bajnokság alapszakaszában három napon belül ugyanaz a két csapat ugyanott játszik egymást követő fordulókban. A Titánok és a DVTK Jegesmedvék együttesével ez most mégis megtörtént az Erste Ligában, kétszer mérték össze erejüket a Raktár utcában, először vasárnap (4-8), majd kedden (1-4). A Titánok támadójának, Nagy Ákosnak a vasárnapi találkozó válhat emlékezetesebbé, hiszen három gólt is szerzett – felnőtt pályafutása alatt először triplázott egy találkozón belül.

– Az új évben nagyon jól összeálltak a dolgaim, úgy érzem, az új esztendővel új én is érkezett, végre megtaláltam önmagam a felnőttkorosztályban is. Örültem a mesterhármasomnak, jó érzés volt az egyik legjobb barátomnak hármat lőni – nyilatkozta lapunknak a miskolci születésű játékos. – A Diósgyőr elleni első mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Pedig két nappal korábban nagy csapatmunkával sikerült megvernünk hazai pályán az Újpestet, így bíztunk benne, hogy a jó formánkat tudjuk tartani a Miskolc ellen is, de sajnos ez nem sikerült. Rosszul kezdtünk, a második harmadban pedig teljesen szétcsúsztunk. A keddi találkozón azonban sokkal jobban játszottunk, harmadról harmadra tudtunk előrelépni. A célunk továbbra is bejutni a legjobb tíz csapat közé.

A 22 éves csatár fiatal kora ellenére a rutinosabb játékosok közé tartozik, így többek között az ő feladata is példát és irányt mutatni a jobbára U21-es, vagy még fiatalabb társainak mind a pályán, mind azon kívül. Nagy a profi pályafutása mellett képzi is magát, jelenleg a Testnevelési Egyetem edzői szakának utolsó évét tapossa. Bár a januári mérkőzésdömping elmondása szerint nem könnyíti meg az összeegyeztethetősé­get, idá­ig mind a két fronton helyt tud állni. Az újabb bizonyításra mindenesetre nem kell sokat várnia, hiszen a Titánok gár- dája csütörtöktől erdélyi túrá- ra utazik, ahol pénteken a Brassó, szombaton a Csíkszereda, míg hétfőn a Gyergyó lesz az ellenfél.

– Nehéz lesz mind a három erős erdélyi csapat ellen, eddig egyikőjükkel szemben sem tudtunk igazán szoros találkozót játszani. Mindenkit meg akarunk szorítani, mind a három topcsapat, de idén már sikerült erős együttesek dolgát megnehezítenünk. Szeretnénk meglepést okozni Erdélyben is.