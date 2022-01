Rengeteg kiváló sportoló vonult fel a Nemzeti Színházban csütörtök este az Az Év Sportolója Gálán. Megyénk sportolói 2021-ben is kitettek magukért, közülük néhányan pedig rangos elismeréssel lettek gazdagabbak. A DFVE magyar válogatott vízilabdásai (Magyari Alda, Gurisatti Gréta, Szilágyi Dorottya, Garda Krisztina) történelmet írtak nyáron Tokióban, hiszen a sportág hazai történetében először olimpiai érmet szereztek, a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

– Már az is megtisztelő és jó dolog volt, hogy bekerültünk a három jelölt közé. Nyilván nekünk a bronzérem volt a minden ebben az évben, erről már többször is nyilatkoztunk. Ez a díj az érem mellé egy plusz extra öröm és megtiszteltetés – mondta lapunknak Garda Krisztina.

A megye másik díjazottja Fiola Attila lett. A Mol Fehérvár FC védőjének Franciaország ellen szerzett góljára minden magyar futballszurkoló hidegrázós élményként gondol vissza. A magyar sportújsűgírók nem hiába választották meg az év sportpillanatának sem.

– Köszönöm szépen a díjat! Sajnálom, hogy nem tudtam személyesen megjelenni a gálán – nyilatkozta „Fityo” a klub honlapjának. – Boldog vagyok, hogy nem csak számomra volt a tavalyi év egyik legfontosabb pillanata a franciák ellen szerzett gólom, már a fantasztikus Puskás Arénában is éreztem, hogy ez több egy egyszerű találatnál. Természetesen a díj nem csak az én érdemem, hanem a csapattársaimé és minden stábtagé is. Külön köszönöm a Vidinek is, hogy a sérüléseim során is végig támogattak, bíztak bennem, vagyis az ott dolgozók nélkül sem jöhetett volna össze ez a gól az Eb-n a vb-győztes ellen. Végül, de nem utolsósorban köszönöm szépen a családomnak is azt a sok támogatást és szeretetet, amit tőlük kapok.