A mondás bejött, a meccset a végén kell megnyerni, nem az elején. A KTE együttese hiába játszott jobban a hétvégi bajnoki jelentős részében - a vége előtt negyedórával még 12 ponttal vezettek -, a Fejérből érkezett vendégek a zárás előtt triplaesővel jelentkeztek, végül 86-83-as győzelmet arattak. A sikerben fontos szerep jutott a távoli kosaraknak, Stark ötször, Vojvoda és Szabó háromszor köszönt be kintről, az addig sokat nem mutató Pongó is belelendült, fontos duplák mellett döntő pillanatban süllyesztett hármast a gyűrűbe.

– Nehéz meccsre számítottunk, be is következett, izgalmas találkozót sikerült megnyernünk. Kecskeméten sosem könnyű nyerni, ez most is bebizonyosodott. A harmadik negyedben a KTE előnybe került, elléptek több mint tíz ponttal. De nem estünk szét, mint az Nyíregyházán megtörtént. Ezúttal higgadtak maradtunk és egymásért küzdve visszakapaszkodtunk. Hullámzó volt az egész összecsapás, a végén nekünk jöttek be a dobásaink, akadtak extra kosaraink, amelyek eldöntötték a mérkőzést – mondta a fehérváriak szakvezetője, Matthias Zollner.

Forray Gábor, a tavalyi szezonban még az Albát dirigáló hazai tréner szerint az Alba azzal nyert, hogy a végén nagyon elkapta a fonalat. – A vendégek bravúros kosarakat dobtak, korábban az Oroszlány, a Debrecen és Falco ellen is így jártunk, az ellenfél mindent beszórt. Ezúttal Pongó a végjátékban, a támadóidő lejártakor dudaszós triplát dobott, ez meccset eldöntő momentumnak bizonyult, Szabó Zsolt, Stark és Vojvoda is fontos pillanatokban szerzett hármast, a vendégek válogatott játékosai nagyon jó napot fogtak ki. Nem érdemtelen az Alba győzelme, ugyanis jókor hoztak jó döntéseket. Mi sem játszottunk rosszul, bár vannak gondjaink. A szűk rotációban összesen nyolcan vagyunk, közülük hárman betegségekkel küzdenek. A sport ilyen, remélem, az élet legközelebb visszaadja azt, amit most elvett.

Xavier Pollard, a házigazdák amerikai irányítója csapata motorjának bizonyult, 17/6 ponttal jelentkezett, azonban ez kevés volt a sikerhez.

– Szomorúak vagyunk a vereség miatt, komoly esélyünk volt a győzelemre. A meccs az utolsó negyedben ment, nem volt szerencsénk, alakulhatott volna másként is. Hosszú még a szezon, a következő megmérettetésre kell fókuszálnunk, célunk, hogy azt megnyerjük.

A fehérváriak irányítója, a szintén tengerentúli Jonathan Stark volt a meccs legeredményesebbje, 21/15 ponttal. Öt triplát szórt. – Kemény meccset játszottunk. Amikor hullámvölgybe kerültünk, csapatként működtünk, vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. A negyedik negyedben megragadtuk a lehetőséget, jó döntéseket hoztunk, a magunk javára fordítottuk az eredményt.