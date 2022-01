A nyolcadik látogat a hetedikhez. A hazaiak nagyon jól kezdték a szezont, amiben szerepet játszott, hogy az idény kezdetén kimondottan jó volt a sorsolásuk, a közvetlen riválisokat otthon fogadták. Aztán az utánpótlás-válogatottban immár főállásban foglalkoztatott Váradi Kornél felállt a KTE kispadjáról, a vezetők logikus döntést hoztak, az együttest korábban öt éven át sikerrel irányító Forray Gábort ültették ismét a kispadra. A szakvezető a múlt szezon­ban az Albát irányította, 2020 nyarán nagy tervekkel érkezett, azonban nem tudott négybe kerülni együttesével – a DEAC múlta felül a kék-fehéreket a negyeddöntőben, 3-2-es összesítéssel –, a vezetők a szezont követően felbontották szerződését. Forray néhány hónapot töltött állás nélkül, október derekán mondott igent a lilák ajánlatára. Az utóbbi időszakban győzelem után általában vereség jön, utolsó meccsüket 89-80-ra elvesztették Oroszlányban, előzőleg hosszabbítás után verték 91-89-re a Pécset.

Ha veszítenek, akkor is mindig szoros meccsre késztetik az ellenfelet, a DEAC ellen hosszabbításban, a bajnok Falco ellen egy ponttal kaptak ki, sokáig vezettek, végig reális esélyük volt a sikerre. A fehérváriak a nyíregyházi, 105-79-es kudarc után imponáló játékkal múlták felül múlt hétvégén a PVSK-t, 103-68-ra. A házigazdák ereje a kiegyensúlyozottságban és összeszokottságban rejlik, a kapkodás nem jellemző az egyesületre. Az idei szezonban a Pollard, Jaramaz, Milutinovic, Kucsera, Karahodzic ötössel kezdenek, a padról Wittmann, Dramicanin és a fiatal center, Kiss Dávid vár bevetésre. A fehérvári születésű irányító, Wittmann Krisztián elnyűhetetlen, 36 évesen is a gárda motorjának számít. Biztos pont az amerikai Xavier Pollard is, aki a tavalyi szezonban a német Bundesligában érintett Telekom Baskets Bonn együttesében futott jó szezont. A klubnál a délszláv mag továbbra is adott.

– Kemény csata várható, nem lesz egyszerű dolgunk – mondja Forray Gábor, a házigazdák mestere. – Az edzőcsere óta feljavult a fehérváriak teljesítménye, Matthias Zollner más szisztémában játszatja a csapatot, mint előzőleg Dejan Mihevc. Az albások zsinórban aratott három győzelemmel szereztek jogot a részvételre a tavaszi kupadöntőn, ahol ott leszünk mi is. A Fehérvár játékosokat is cserélt, ami szintén jó irányba mozdította az együttest. A Nyírségben rendezett bajnokin nem találták a ritmust, azonban legutóbb, a Pécs ellen jól teljesítettek, a legfontosabb feladatunk lesz, hogy a gyors indításokat – ami az Alba erőssége – megakadályozzuk, ha ez sikerül, lehet esélyünk a szoros mérkőzésre, illetve a győzelemre. A felállt védelem elleni játék kevésbé fekszik a fehérváriaknak. Bár a két csapat ugyanannyi győzelmet és vereséget számlál, reálisan szemlélve, az Alba állománya lényegesen jobb. Négy válogatottal rendelkeznek, Vojvoda, Pongó Marcell, Szabó Zsolt és Lukács is meghatározó a hazai élvonalban, valamint négy, egyértelműen hasznos külföldivel is. Ezzel együtt is nyerni szeretnénk.

Az Albánál az egyértelműen kulcsembernek számító amerikai Michael Fakuade combizomsérülése után játékra jelentkezik, a hét közepe óta a társakkal edz, azonban a legutóbbi, baranyaiak elleni meccsen remeklő, a mezőny legjobbjának bizonyuló, 20/6 pontot jegyző Lukács Norbert és az utóbbi meccseken szintén egyre jobb formába lendülő Balsay Ádám betegség miatt kihagyja a mérkőzést. A látogatók siker esetén biztosan feljebb lépnek a tabellán.