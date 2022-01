„Lehet, hogy valaki pont ahhoz a székhez jut hozzá, amelyiken Lothar Mätthaus ült nem messze tőlem” – idézi fel egyik emlékét a régi Sóstói stadionból Sztupa Balázs, a Sárosd Kapa-Kupa Kapálógép Motorsport Egyesület elnöke, aki az aréna átépítése idején éppen az egykori szövetségi kapitány mellett foglalt helyet.

Klubja hirdette meg az egyik közösségi oldalon a lelátói székeket, amelyekről kiderült, egykoron a sóstói kék ég alatt virultak. A klubelnök elmondta, annak idején több környékbeli egyesülethez, így hozzájuk is eljutottak a székek.

– Amikor elkezdték a stadion felújítását hozzá lehetett jutni a székekhez. 2016-ban az egyesületünk kapva kapott az alkalmon, és az általunk készített kerti „játékokhoz”, hordó-vonatokhoz vásároltunk székeket, majd mivel a kapálógépeknek kiírt Kapa Kupa évről évre nőtt, újabbakat vásároltunk, amelyeket a versenynek helyt adó sárosdi lovaspályára helyeztünk ki.

A klub sok segítséget kapott a helyi futball egyesülettől, így székeket ajándékoztak nekik. A szükséges mennyiség a helyére került, így a felesleghez, a szurkoló számára szinte felbecsülhetetlen értékkel bíró ereklyéhez bárki hozzájuthat pár ezer forintért. Kis traktorokhoz is sokan keresnek hasonló ülőalkalmatosságot, ám csak „horror-áron” találnak.

– Hihetetlen érdeklődés mutatkozik! A szurkolók mellett olyanok is jelentkeztek, akik stégre, csónakba, szalonnasütő mellé szeretnének ilyen széket. Sok támadást is kaptunk, mondván, hogy a szemetet próbáljuk értékesíteni. A kötődések, az emlékek erősek a szurkolóknál, aki annak idején lemaradt a lehetőségről, az most a magáénak szeretne tudni két-három piros-kék széket.

A székek eladásából származó bevételt a Sárosd Kapa-Kupa Kapálógép Motorsport Egyesület a helyi lovaspálya fejlesztésére fordítja, öt éve ők tartják karban az önkormányzati területet.

– Nemcsak a saját, hanem a község, vagy civilek rendezvényeit is segíti az infrastrukturális fejlesztésünk. Társadalmi munkában pergolát, vízes blokkot építettünk, a pálya összes kerítés oszlopát kicseréltük – zárta mondandóját Sztupa Balázs.