Az Alba Fehérvár kézilabdacsapata bejelentette, hogy két évvel meghosszabbította szerződését Utasi Linda. A 21 éves átlövő saját nevelésű játékosa az Albának, az utánpótlásban eltöltött évek figyelembevételével 322 mérkőzésen 1021 gólt szerzett kilenc bajnoki szezon alatt.

–A klub marasztalt, s én is szívesen folytatom továbbra is Székesfehérváron a pályafutásomat. Természetesen a döntésemet megbeszéltem a szüleimmel- és a párommal is, teljes egyetértésben hoztuk meg azt a döntést, hogy hosszabbítok az Alba-nál – mondta a klub honlapjának a fiatal kézilabdázó.