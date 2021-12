A két gárda még karácsony előtt találkozott egymással a Raktár utcában, akkor 3-2-es hazai győzelem született. Azóta Znojmóban lépett csak jégre Volán, igaz, abban sok köszönet nem volt, 6-3-ra nyertek a csehek, a nagyon szoros élmezőnyben pedig Kevin Constantine együttese visszacsúszott az ötödik helyre.

Régen látott számban gyülekeztek csütörtök este a nézők az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, a csapatban azonban ismét akadt néhány hiányzó, Kornakker Dániel kisebb betegség miatt nem volt bevethető, míg Szabó Bence ezúttal nem öltözött be.

Lendületesen kezdtek a csapatok, a Bécs próbált letámadni, de a helyzetek a Fehérvár előtt adódtak. Bár Campbell, Terbócs és Magosi sem tudott túljárni Starkbaum eszén, Nilsson pontos, jobb felső sarokba tartó lövése ellen tehetetlen volt a bécsiek kapusa, 1-0. A harmad derekára kiegyenlítettebbé vált a játék képe, és bár a Volán emberelőnyben is támadhatott, újabb gólt csak a vendégek szereztek a harmad végén. Östlund a kapu mögött eladta a korongot, Moncada köszönte szépen, Bauer elé tálalt, aki közelről nem hibázott, 1-1.

A középső játékrész hasonlóan kezdődött mint az első, fehérvári helyzetekkel, de Petan a kapusba lőtt, míg Kuralt csak az oldalhálót találta el. Hét perc elteltével Hári ülhetett ki a büntetőpadra. A Volán tanult a Znojmban elkövetett emberhátrányos védekezés hibáiból, és magabiztosan őrizték kapujukat a góltól. A folytatásban továbbra is kimaradt hazai lehetőségek jellemezték a mérkőzés képét, majd a harmad utolsó 120 másodpercében két gólt is szerzett az AV19. Először Kuralt lőtt kapuvasat, majd míg mindenki gólt reklamált, Hári bebombázta a kipattanót, 2-1. A gólszerző sor első útja a bécsi egyenlítő gólnál nagyot hibázó Östlund kapushoz vezetett... 12 másodperccel a játékrész vége előtt emberelőnybe került a Volán, és mindössze hat másodperc alatt sikerült ismét mattolni Starkbaumot, Petan talált be közelről, 3-1.

A záróetap elejét megnyomták a vendégek, de a kék-fehérek ellentámadásaiban is megvolt a veszély. 11 perccel a vége előtt nagy esélyt kapott a Fehérvár, hogy lezárja a mérkőzést, Sheppardot küldték ki a játékvezetők két percre, de Bartalis és Petan sem járt sikerrel. Az utolsó percekben egyre feszültebb lett a hangulat, a több mint 2400 néző torkából pedig régen hallott módon zúgott a Hajrá Volán. A hazai védelem a legvégén sem tört meg, A Hydro Fehérvár AV19 szép győzelemmel búcsúztatta az óévet.

Hydro Fehérvár AV19 – Spusu Vienna Capitals 3-1 (1-1, 2-0, 0-0)

Székesfehérvár, 2489 néző. V.: Smetana, Fichtner, Kis-Király, Konc.

AV19: Östlund – Atkinson, Nilsson 1, Magosi, Hári 1 (1), Kuralt – Fournier, Campbell, Erdély, Sarauer, Petan 1 – Horváth M., Szabó D. (1), Shaw (1), Bartalis (2), Terbócs – Reiter, Rétfalvi, Jacobs, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Bécs: Starkbaum – Wall, Lakos, Meyer, Sheppard, Bradley – Karlsson, Prapavessis, Lowry, Neal, Hartl – Piff, Fischer, Antal, Kromp, Preiser – Dodero, Moncada (1), Bauer 1. Vezetőedző: Dave Barr.

Kiállítások: 2 ill, 6 perc.

Kapura lövések: 28-17.