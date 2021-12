Az utóbbi években már tendencia, ha országos, vagy éppen nemzetközi megmérettetés szerepel a programban, a Honvéd Szondi SE vívóival számolni kell. A felnőtt párbajtőr országos bajnokságon is vérmes reményekkel indultak a szondis sportolók. A felnőtt világkupákon a válogatottal is pástra lépő Kovács Gergely veretlenül zárta csoportját a 176 párbajtőrözőt felsorakoztató igen színes, az öttusázókkal is teletűzdelt mezőnyben. A 64 közé jutásért Szalait (MTK) verte simán, majd a debreceni Szodoray-Parádi Hunor sem tudta megszorongatni a fehérvári legényt. A 32-es táblán, azaz a 16 közé jutásért vívott asszó végén azonban búcsúzni kényszerült. 9-6-ra vezetett az egyébként betegen vívó Kovács Geri, azonban a végére kiengedett, s a bíráskodás sem kedvezett neki. A végül bronzéremig jutó Bányai Zsombor (Vasas) 14-13-ra győzte le, s Kovács a 18. helyen zárt. Koch Máté (Vasas) lett a bajnok, a fehérvári Janky Bendegúz (SZVSZSE) az előkelő 24. helyen fejezte be az ob-t. A volános öttusázók, Salga Gergő a 29., Nagy Csaba a 31., Katona Bálint az 51. lett. Tárkányi Zsombor (Honvéd Szondi) 80., Katona Bence (HSZSE) a 81., Málits István (Alba Volán) 92., Tamás József (HSZSE) 112, Csák Milán (Alba Volán) 114. lett.

Salamon Réka is csupán egy tussal maradt alul a nyolcaddöntőben. A Balatonfüreden élő, de a Honvéd Szondiban sportoló hölgy könnyedén lépett tovább a csoportból, nem kellett vívnia a 64-es tábláért. Az egyenes kieséses szakaszban Kovács Nórát (BVSC) 15-8-ra győzte le. A 32 között Gálfalvy Rékán (Vasas) 15-11-es csata után jutott túl. A nyolcaddöntőben Tóth Jázminnal (BHSE) találkozott össze, és szoros párharcban a fővárosi lány 15-14-re nyert. A Muhari Eszter bajnoki címével zárult viadalon Salamon Réka végül a 12. pozícióban végzett. Bödecs Pálma a 21., Kiss Emma az 50. helyen zárt. Varga Flóra (Székesfehérvári Vívó és Szabadidő SE) a 78., az öttusázó Gyugyi Laura (Alba Volán SC) a 85. pozícióban zárt.

A Honvéd Szondi SE felnőtt válogatott ifjú vívói – Kovács és Salamon – január 7-én az olaszországi Udineben, a világkupán fognak pengét.