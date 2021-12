MÁV Előre-Foxconn – FINO Kaposvár 0:3 (–20, –21, –19)

Székesfehérvár, 206 néző.

Vezette: Szabó Péter, Adler László

MÁV Előre-Foxconn: Kholman 4, Deliu 5, Boa 4, Ambrus 2, Listanskis 3, Doda 11. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Balázs 3, Sebestyén. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

FINO Kaposvár: Hubicska 12, Sandoval 11, Milovanovics 15, Bögöly 8, Ouyachi 3, Garchet 3. Csere: Bozóki (liberó), Kiss M. Megbízott edző: Demeter György.

A somogyi együttes argentin mestere, Ruben Wolochin családi okok miatt hazautazott, így amíg ő távol van, addig Demeter György irányítja a vendégcsapatot. A kaposváriak egyértelmű célja az volt, hogy már Fehérváron, az első találkozón megnyugtató előnyt szerezzenek. Az összecsapást igazán az is pikánssá tette, hogy a MÁV Előre SC-Foxconn gárdáját az egykor Kaposvárról indult Dávid Zoltán irányítja.

Eleinte még a házigazdák vezettek rendre egyetlen pontocskával, aztán lendületbe jött a vendégcsapat, és végül magabiztosan nyerte a nyitó játszmát. A második felvonásban sokáig fej-fej mellett haladtak a felek: hol a hazaiaknál, hol pedig a somogyiaknál volt az előny. A szett végén aztán megrázta magát a Kaposvár és biztosan nyerte ezt a felvonást is. A harmadik, utolsó játékrészben aztán semmit nem bízott a véletlenre a 18-szoros kupagyőztes. Egyre jobban elléptek az ellenfelüktől, és volt, amikor már nyolc ponttal is vezettek (20–12). A mérkőzés végére is megőriztek hat pontot tetemes előnyükből. A 63 percig tartó ütközet végére Bögöly Gábor elemi erejű bombája tett pontot. A visszavágót január 4-én, kedden 17 órakor rendezik majd a Kaposvár Arénában.

- Több volt ebben a meccsben, egy szettet el kellett volna hoznunk! Az első szettben jól tartottuk magunkat. Tisztesen helytálltunk egy magasabb osztályban szereplő csapat ellen. – fogalmazott a mérkőzés után Dávid Zoltán.

- Végig próbálunk koncentrálva játszani, és ez meghozta az eredményét. – értékelt kaposvári részről Demeter György megbízott edző.