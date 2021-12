Másfél hónapja forrong az öttusasport, mióta kiderült, hogy a 2024-es, párizsi olimpiát követően lekerül a pentatlon műsoráról a lovaglás. Azt még nem tudni, hogy mi jön helyette, de az biztosnak tűnik, a folytatásban a négylábú patásokkal és az akadályokkal már nem bíbelődnek a sportág szereplői. A világban kevés helyen rendelkeznek az öttusa szakosztályok saját lovardával, a Volán Fehérvár azon műhelyek közé tartozik, ahol a klub sportolói bármikor nyeregbe pattanhatnak. A klub elnökségi ülésén téma volt a folytatás.

A hazai szövetségben elnökségi tag fehérvári alpolgármester, Mészáros Attila elmondta, a város a lehetőségeihez mérten a folytatásban is minden támogatást megad az Alba Volán SC-nek, fontos, hogy jövő nyáron, augusztusban Fehérváron kerül megrendezésre a felnőtt Európa-bajnokság, természetesen még lovaglással.

A jövővel kapcsolatban azonban még bőven akadnak kérdőjelek. A sportklub elnöke, a nemrégiben újabb öt évre az SC első emberének megválasztott Tóth István közölte, vélhetően rendkívüli közgyűlést hívnak össze a közeljövőben, amelyen téma lesz lovas szakosztály alapítása.

- A lovardánk alkalmas lovasversenyek rendezésére is, nemrégiben talajcserére került sor, jók a körülmények, az öltözők, a kiszolgáló létesítmények, bár természetesen, mint mindenen, ezen is lehet fejleszteni. A lovaglásban érintett szakembereink érthetően féltik az egzisztenciájukat, célunk az értékeink megőrzése. El kell gondolkodnunk az üzletszerű üzemeltetésen, bértartáson, bérlovagláson. Ez hat éve már napirenden volt, akkor lekerült, most komolyan foglalkozunk ezzel a lehetőséggel.