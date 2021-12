„Baromi sokra értékeltem azt a Vidit, amiben a Tieber Laci, a Disztl Peti és még sokan mások játszottak. Mert nekem ők voltak azok, akik megközelítették azt a színvonalat, amit Puskásék. Egy Real Madridot egy–nullára megverni nem kis dolog” – szögezte le Kóbor János a Fehérvár Televíziónak 2020 januárjában, amikor barátja, Tieber László, a Videoton egykori labdarúgója által szervezett szilveszteri focitornán járt Sóstón. Szokás szerint végignézte a meccseket, beszélgetett, megebédelt a társasággal.

Nem egyszeri látogatás volt ez, barátságuk kezdete a nyolcvanas évek elejére datálódik, a balatonaligai üdülőben ismerkedtek meg. A 72 éves fehérvári futballista tulajdonképpen barátja zenéjén nőtt fel.

– Még fel sem tudom fogni, hogy Mecky már nincs. Olyan, mintha egy családtagot veszítettem volna el. Nagyon jó ember volt, mentes mindenféle sztárallűrtől. Közvetlen, segítőkész, egy igazi barát volt – emlékezett Tieber László az életének 79. évében elhunyt énekesre.

Az utóbbi időben beszélgetéseik során többször is felhívta Mecky figyelmét a leselkedő veszélyre, és a védőoltásra, azért, hogy biztosan láthassa kislányát, Lénát, amikor leérettségizik. Fájdalom, ez már nem történhet meg. Marad a sok szép közös emlék.

– Történt egyszer, hogy elhívtak egy televízióműsorba, ahol énekesek, zenészek sportoló barátot választhattak maguk mellé. Meg voltam lepődve, hogy Mecky engem hívott. Kérdeztem is tőle, hogy nem tudtál volna jobb futballistát választani? Mindig azt mondta, hogy „hajrá, Fradi, hajrá, Vidi”, majd hozzátette, hogy finoman szólva az Újpesttel nem szimpatizál, azzal együtt, hogy a lila-fehérek közül is rengeteg barátja volt, a többi között Dunai Antal is.

2013-ban az Omega a székesfehérvári Prohászka-templomban különleges koncertet adott, az Oratórium című produkcióban zsoltárok feldolgozását mutatták be. Tóth Tamás plébános ekkor ismerkedett meg Kóbor Jánossal.

– A koncertet követően megkérdeztem a zenekart, hogy ha átfutok a kisboltba egy rögtönzött vacsoráért, akkor velem tartanak-e. Szívesen elfogadták a meghívást, ez már eleve meglepett – idézi fel élményét a lelkipásztor. – Arra számítottam, hogy könnyed csevej lesz majd a vacsora alatt, de az életük belső dolgait osztották meg velem! Nagyon megérintett, hogy leülnek egy pappal spontán vacsorára, és képesek az életüket föltárni. Ahányszor Omegát hallgatok, mindig eszembe jut: egy nagy koncert után egy egyszerű vacsora intimitása.

Topi atya az Omega és Kóbor János korszakos sikerének egyik „titkára” is ezen az estén döbbent rá, méghozzá keresztlánya „közbenjárása” révén.

– A vacsorát követően a keresztlányom is odaállt a közös fotókra, majd megkérdezte, kik ők. Aztán ráébredt arra, hogy ez az a zenekar, amelynek egyik-másik dalát tombolva hallgatja. A mai világban egy énekesnek szinte jobban ismerjük a magánéletét, mint a dalait. Az Omega úgy zenélt, hogy nem a személyük, a magánéletük volt a fontos. Az ő esetükben nem a fa volt az érdekes, hanem a gyümölcs, ami termett.