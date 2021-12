Az Akadémia infrastruktúrális lehetőségeiről, valamint a fejlődés útjáról a szakmai igazgató, Betlenfalvi István mesélt.

2021. januárjában kezdte meg működését a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia. A 2024-re felépülő, minden igényt kielégítő sukorói otthon alapkőletétele után sem csökken a munka intenzitása az akadémia háza táján.

– A januári megindulást követően exponenciálisan emelkedik a napi teendők száma, s ez jelentkezik az akadémián dolgozó edzői stáb létszámában és a gyerekek számában is. Négy edzőt vettünk át a VVSI kötelékéből, jelenleg pedig már 11 edzővel dolgozunk, s az elkövetkezendő egy évben még két, de lehet, hogy három edzőre is szükségünk lesz a növekvő létszám, s a célok miatt - fogalmazott Betlenfalvi István. - A szakmai stábban három kenus és hét kajak-edzőnk van, valamint dolgozik velünk egy szabadidő tréner is, aki a hobbisportolóknak nyújt segítséget. Ugyanakkor a kenuvonalon a SUP is kiegészítő sportága a versenyrendszerüknek.

Mekkora az akadémia sportolói bázisa, hány fiatallal alapozhatnak a következő szezonra?

– Amikor átvettük a gyerekeket a VVSI-től, papíron hatvan versenyzővel kezdtünk, de az akkori covid-helyzet nem tette lehetővé a legkisebb korosztályok edzését, így nagyon sokan felhagytak a sportolással. A nyári táborok idejére sikerült a kisebb korosztályok létszámát visszatornázni, akkor nyolcvan aktív versenyzőnk volt. Ősszel erőteljes népszerűsítésbe kezdtünk. Most is sok gyerek érkezik az akadémiára, hét-nyolc-kilenc évesek. Ötven új sportoló csatlakozott hozzánk. Jövőre igen nagy létszámú tagszervezete leszünk a Magyar Kajak-kenu Szövetségnek.

Forrás: Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia

A közel 55 milliárd forintos beruházásból épülő sportkomplexum elkészültéig ideiglenes bázist alakítanak ki a sukorói evezőspálya mellett. A „konténerváros” biztosíthatja az eredményes szakmai munkát?

– Bő egy héten belül megvalósul az ideiglenes bázisunk, ami az akadémia egy újabb edzéshelyszíneként funkcionál majd. Jelenleg az agárdi, volt VVSI-központban tartunk tornatermi, erőfejlesztő és tanmedencés edzéseket. A kápolnásnyéki Vörösmarty Általános Iskolában tornatermi és kondiedzéseket vezénylünk. Az úszó edzéseinket a fehérvári Köfém Uszodában tartjuk, s a kápolnásnyéki iskolában is szeretnénk úszóoktatást végezni az akadémia megépüléséig. Jelenleg Velencén kaptunk helyet az úszásoktatásunkra. A sukorói ideiglenes bázisunkon 100 négyzetméteres funkcionális konditerem és ergométeres terem áll majd rendelkezésünkre december végén, január elején. Négy évszakos bázisunk lesz, amire a Velencei-tó mellett régen volt példa. Az akadémia megépülésével egy rendkívül modern tanmedence is segíti majd a téli munkát.

Forrás: Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia

Korábban felvetődött az együttműködés lehetősége a fehérvári Csónakázó-tavon működő Vitál Sportklubbal.

– Szó volt arról, hogy közös képzés folyik majd a tó területén, de a nyár közepén megakadtak az egyeztetések, s úgy döntöttünk, hogy nem működünk együtt. Nem szeretnénk konkurenciaként fellépni, az Csónakázó-tó melletti Vörösmarty Általános Iskola diákjaival az iskolai alapképzésre koncentrálunk.

Kikre kell figyelni a 2022-es idényben, akik szállíthatják az eredményeket a Velencei-tó partjára?

– A helyi nevelésű Kövesdi Patrik Major Ildikó versenyzője volt korábban, Európa-bajnoki harmadik helyezést ért el K4 500 méteren idén, már Gyertyános Gergely segíti a felkészítését. Nagy versenyzők csatlakoztak hozzánk Beé-Samu Andrea és Gintl Andrea edzői páros érkezésével, kimagasló eredményeket elért versenyzőket hoztak magukkal. Kőhalmi Emese, Máró Anna, Tóth Sára korosztályos világbajnokok. Nemes Réka olimpiai reménységek verseny győztese lett még VVSI-s színekben Major Ildikónál. Ő is most csatlakozott a nagyon jó hírű edzőpároshoz, a Beé-Samu – Gintl kettőshöz. Tubel Blanka, Lakatos Zsanett, vagy a Szolnokról Sukoróra költöző Sinka-házaspár is garantálják a komoly szakmai munkát.