A Volán lassan, de egyenesbe jön, már ami a sérüléseket illeti. Az elmúlt hetekben Bartalis István és Terbócs István is visszatérhetett társai közé, míg a legutóbbi fordulóban Bécsben Hári János öltözhetett be újra. Közülük Bartalis nagyon elkapta a fonalat, három mérkőzés alatt háromszor vette be az ellenfelek kapuját.

Ami a pénteki ellenfelet illeti, a Graz 99ers jelenleg a tabella 10. pozícióját foglalja el, 32 egységgel, meccsenként 1.280 pontot szerezve. A két csapat ebben a szezonban már találkozott egymással Székesfehérváron. Az októberi mérkőzésen két 0-0-ás harmadot követően izgalmas harmadik játékrész után a Fehérvár Horváth Milán, Hári, és Nilsson góljaival nyert 3-1-re. Hasonló végkimenetellel valószínűleg ismét elégedett lenne a Kevin Constantine vezette szakmai stáb, aztán vasárnap jöhet a listavezető Olimpija Ljubljana.

A pénteki találkozó 19.15-kor, míg a vasárnapi 17.30-kor kezdődik a Raktár utcában.