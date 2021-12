Az éllovas Ferencváros kezdett jobban az öt pontos hátránnyal a harmadik helyen álló tavalyi ezüstérmes ellen. Már az első félidőben is akadt feszültség, öt sárga lapot osztott ki a játékvezető a szünetig. Gólt viszont csak a házigazda tudott szerezni, fél órányi játék után egy szögletet követően Aiisa Laiouduni talált be, bár Markek Tamás lábbal beleért a lövésbe, a kapufáról a hálóba vágódott a labda, 1-0. A fordulás után végre a Puskás játékában is benne volt a gól, olyannyira, hogy a 49. percben Henry Wingo hibáját kihasználva Komáromi György kikaparta a gesztenyét Alexandru Balutának, aki hét méterről belőtte az egyenlítő gólt, 1-1. A pont, vagy pontok szerzését tűzte ki célul a PAFC, ám ez a 65. percben veszélybe került: miután Szolnoki Roland megkapta második sárga lapját, emberhátrányban kellett védenie pozícióját a felcsútiaknak. A hajrában így is sikerült odakeveredniük a Ferencváros kapuja elé, ám az igazi tűzijátékot a zöld-fehérek vitték véghez. Markek Tamás bravúros védése is kellett az eredmény megőrzéséhez.

Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC 1-1 (1-0)

Gól: Laidouni (30.), ill. Baluta (49.)

Kiállítva: Szolnoki (65.)