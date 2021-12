Azt még nem tudni, hogy hol, az azonban biztos, tavasszal is megrendezik a Zsíros Tibor Magyar Kupa nyolcas döntőjét a férfi kosarasoknál. A helyszín kapcsán több verzió is felmerült, a főváros, Debrecen és Győr. Tavaly tavasszal a Ludovika Aréna volt a házigazda, a fehérváriak a negyeddöntőben remekül kezdtek, félidőben magabiztosan vezettek a Szolnok ellen, végül egylabdás meccsen kikaptak és kiestek. Hogy ott lesznek, vagy sem a 2022-es, áprilisi fináléban, az csütörtökön este kiderül. Rendkívül fontos összecsapás vár Matthias Zollner tanítványaira, a derbi nyertese biztosan ott lesz a fináléban. A vesztese is ott lehet, ehhez azonban szükség lesz a többi eredmény roppant szerencsés alakulására, a közvetlen riválisok botlására. Miután a koronázóvárosiak nem akarnak az ünnepek előtt matekozni, próbálnak biztosra menni és nyerni. Az SZTE és az Alba is 6 sikerrel és 6 vereséggel áll a tabellán, valamint az előttük helyezkedő, momentán 4. pozíciót elfoglaló Körmend is. Ami már biztos, a mindössze egyszer, Debrecenben botló Falco, a Szolnok és a Kecskemét ott van a kupadöntőben, a többiek egyelőre csak oda vágynak.

A Fehérvár komoly esélyt teremtett a legutóbbi, két győzelemmel, előbb a Gáz utcában verték az egerszegieket 103-93-ra, múlt hétvégén pedig Oroszlányban nyertek, 86-79-re. Ezt szeretnék folytatni a csütörtöki összecsapáson is, csütörtökön zárul a bajnokság első köre, amely rangsorol a kupadöntőre. Az OSE elleni szombati derbin az első félidőben szörnyen dobtak kintről a kék-fehérek, tízből mindössze egy labda hullt kintről a hálóba, a hajrához közeledve aztán elkapták a fonalat Vojvodáék, a csapatkapitány két, majdnem félpályáról elengedett hármasa a gyűrűben landolt, demoralizálta a házigazdákat, akik a meccs ezen időszakában a saját játékuk helyett túl sokat foglalkoztak a játékvezetővel.

A hétközi ellenfél szegediek a nagyszerűt nyújtó Darrin Govens vezérletével a tavalyi idény meglepetéscsapatának számítottak, az egy évvel korábban Fehérváron szereplő amerikai kosaras élete egyik legjobb szezonját futotta a Tisza-parton. Fehérváron sem játszott rosszul előzőleg, ám az izraeli szakvezető, Arie Shivek nem volt elájulva tőle, túl öncélúnak találta, ezért nem szorgalmazta az irányítóként is bevethető hátvéd szerződésének meghosszabbítását. A tengerentúli légiós a nyáron a francia élvonalba, a Cholet gárdájához távozott. Az idei szezont a szegediek nem kezdték annyira jól, mint egy éve, de túl rosszul sem, ezért hatott a meglepetés erejével, hogy a sikeredzőként kezelt Srecko Sekulovic november 8-án benyújtotta lemondását, két nappal később pedig visszatért hazájába, a jelenleg másodosztályú Szabadka, azaz a Spartak Office Shoes Subotica kispadjára ült, a cél az, hogy az általa 1997-től három éven át dirigált együttest visszajuttassa a legmagasabb osztályba. Helyét Simándi Árpád vette át, aki kiválóan debütált, idegenben 97-79-re verték a dobogóra igyekvő DEAC-ot. A vb-selejtezők miatti közel egyhónapos szünet után 86-84-re gyűrték le az újonc Nyíregyházát, legutóbb pedig a PVSK-t győzték Baranyában magabiztosan, 115-93-ra, ami a pécsi edző, Dragan Aleksic állásába került. Az SZTE a fehérváriakhoz hasonlóan, kimondottan jó előjelekkel várja a találkozót.

- Legutóbb, Oroszlányban nagyon kellettek Vojvoda triplái és Stark sikeres megmozdulásai, végül megérdemelten nyertünk. A Szeged egységes, jó csapat, de hozzájuk is nyerni megyünk, más célunk nem lehet. Szeretnénk ott lenni a kupadöntőben – mondta az Alba irányítója, Pongó Marcell.