Mivel a nemzetközi szünet alatt más bajnokságokhoz hasonlóan az ICEHL küzdelmei sem álltak le, a keddi pihenőnap után pénteken ismét jégre lépett a fehérvári gárda. A tabella hátsó részében helyet foglaló Val Pusteria pozíció­ja nem téveszthette meg a kék-fehéreket, és ezt az idényben több ízben a saját bőrükön is megtapasztalhatták. Az újonc Val Pusteriának eltartott egy darabig, mire felvette a liga ritmusát, sokáig az utolsó két hely valamelyikén billegett, ám a Fehérvárt így is meglepte kétszer. November elején a Volán hazai jégen csak túlórában tudott nyerni, egy hónapja pedig Dél-Tirolban szétlövéssel az olaszok diadalmaskodtak. Ez utóbbit már új edzőjükkel a kispadon tették: a Val Pusteria a novemberi trénerváltás óta a finn Raimo Helminen irányításával elindult felfelé, legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyert, előző tíz mérkőzéséből pedig hetet, így már a nyolcaddöntőt érő pozícióért harcol. A Fehérvár kapujában Kornakker Dániel készült fel a hazai lövésekre, a frissen, néhány napja, a sérült Rasmus Tirronen – ő január közepén térhet vissza legkorábban – pótlására egyelőre egy hónapra szerződtetett svéd Oskar Östlund a kispadon várt bevetésre. Nem utazott a csapattal Henrik Nilsson, aki hamarosan visszatérhet, viszont, hogy mikor lehet ott társaival Szabó Bence mg erősen kérdéses. Magosi Bálint gyermeke születése miatt nem tartott a gárdával, valamint Németh Kristóf és Dobmayer Dominik a junior világbajnokságon szerepelnek. Rajtuk kívül eltiltás miatt nem lépett jégre Brady Shaw sem.

Így aztán eléggé felforgatott sorokkal kezdett az együttes a ligaújonc otthonában, oda-vissza játékkal indult a találkozó, majd a Volán vette át a mérkőzés irányítását, több lehetőség is adódott előttük, de nem tudták bevenni Joshua Tomas Sholl ketrecét. A folytatásban feljavult a Farkasok játéka, Kornakker Dánielnek akadt több dolga, a 11. percben Armin Hofer távoli lövése után pedig a vezetést is megszerezték a sötét mezesek, 1-0. A fehérváriak fizikális játéka megtörhette volna a hazaiak lendületét, de a játékrész második felében is leginkább Kornakker kapuja előtt pattogott a korong. Közel is járt a második találathoz a Val Pusteria, ám 17 másodperccel a dudaszó előtt Tim Campbell távoli bombájából egyenlítettek a kék-fehérek, 1-1.

A középső harmadban főleg a fehérváriak domináltak, több kínálkozó helyzetet is kidolgoztak, ám ismét a vendéglátók kerültek előnybe Anthony Bardaro passzából Johan Harju góljával a 39. percben, 2-1. Szerencsére gyorsan, másfél percen belül egalizált a Volán, Erdély Csanád a játékrész befejezése előtt 14 másodperccel életerős lövéssel mattolta Shollt, 2-2.

Nem indult jól a záró húsz perc, alig fordult egyet az óra kismutatója, amikor Gregory Carey beverekedte magát a kapu el, kicselezte Kornakkert és közelről lőtt a kapuba, 3-2. A bekapott gólnak nem sokáig örülhettek a hazai drukkerek, mert a 46. percben Anze Kuralt verte be Gelason Fournier átadását, 3-3. Majd a 49. percben a második emberelőnyét kihasználta a Val Pusteria, Harju a jobb felsőbe lőtt, és ezzel másodjára iratkozott fel a gólszerzők köz, 4-3. Innentől sajnos nem volt megállás, előbb az 54. percben Maxwell Gerlach talált be, aki a kaput megkerülve juttatta át a pakkot a gólvonalon, 5-3. Még kétszer voltak eredményesek a sárga-feketék, és fölényesen nyerték a párharcot.

Jegyzőkönyv

Val Pusteria–Hydro Fehérvár AV19 7-3 (1-1, 1-1, 5-1)

Bruneck, 1220 néző. Vezette: Piragic, Sternat, Miklic, Zgonc.

Val Pusteria: Sholl – Wilcox, Hanna (2), Bardaro (2), Harju 1, Carey 1 (1) – Christensen, Caruso, Budish, Ikonen (1), Mantinger – Glira (1), Althuber, Hannoun (1), Gerlach 1 (1), Stukel 1 (1) – Hofer, Andergassen, S. Deluca, Berger 1, I. Deluca (1). Vezetőedző: Raimo Helminen.

Fehérvár AV19: Kornakker – Campbell 1, Fournier (1), Petan, Sarauer (1), Erdély 1 (1) – Szabó D., Atkinson (1), Kuralt 1, Hári (1), Mihály – Horváth M., Reiter, Terbócs, Bartalis, Rétfalvi – Jacobs, Ambrus. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Kapura lövés: 46-27