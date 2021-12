12 lejátszott bajnoki során 10 pontot gyűjtött a Gárdony-Pázmánd NKK együttese, öt győzelem mellett hétszer szenvedett vereséget. A szezon előtt még a dobogó elérését sem tartották lehetetlen küldetésnek a Velencei-tó partján, azonban több meghatározó játékos sem tudott érdemi munkát végezni tavasszal. Az irányító Vernes Dorottya csak most tért vissza hosszú kihagyás után, a szélső Vörös Szimonetta térdszalag-szakadást szenvedett, és a nyáron szerződtetett Piller Kármen sem segíthette a Gárdonyt sérülés miatt. Közben a koronavírus is nehezítette a munkát, így nem csoda, hogy a gárdonyiak hullámzó produkcióval rukkoltak elő, a hatodik fordulóig vereségek és győzelmek váltották egymást, majd két diadalt négy fiaskó követett. Az utolsó őszi meccsen, Szombathelyen fontos győzelemmel zártak. Az edző, Virincsik Anasztázia nem a kialakult körülményekben látja a visszafogottabb szereplés okát. A szakvezető szerint a taktikai fegyelmezetlenség számlájára írható több pont elvesztése is. Mint például az utolsó előtti, SZISE elleni vereség.

– Bánjuk a SZISE elleni mérkőzést, megpecsételte a mérkőzést a hajrában beszedett 4 perces kiállítás – tekintett vissza Virincsik Anasztázia. – A Mohács ellen is a fegyelmezetlenség miatt buktunk pontokat. Ezek nagyon hiányoznak. Ezen javítanunk kell, fegyelmezettebbnek kell lennünk. Ezen a héten még edzünk, majd a két ünnep között is dolgozunk. Egyéni képzést is tartunk, szükséges, mert így tudunk fejlődni. Még messze vagyunk attól a lövésszámtól, ami elvárható lenne, de legutóbb, Szombathelyen már 8-9 átlövésgólunk volt, ami jónak mondható. Beállóposzton is sikerült már pluszt nyújtani, a gólok mellett hetest harcoltunk ki. Nem szankcionáltunk a vereségek után, nem változtattunk az edzések hangulatán, s aztán mégis szép játékkal rukkoltunk elő. Dolgozunk tovább, megpróbáljuk a lehetetlent, felkapaszkodni a legjobb öt csapat közé.

A Gárdony-Pázmánd NKK legeredményesebb játékosa Becséri Kitti. Az irányító a bajnokság góllövőlistáján a 13., 48 találatot jegyez.

– Sokat próbálunk kommunikálni arról, hogy mi segíthet nekünk, mit csinálhatnánk másképp, hogy elérjük a céljainkat. Dolgozunk rajta, elindultunk a jó irányba. Apróságok lendíthetnek előre, a pályán belüli és az azon kívüli kommunikáció nagyon fontos, taktikai téren pontosítottunk, a végjátékokban konkretizáltuk a mozgásainkat az utolsó hetekben – mesélte a 28 éves Becséri Kitti.

Tisztán látszik, decemberben már sokkal többet vállaltak támadásban a lányok, mint korábban. Bátrabb is a csapat a lövések terén.

– Nagy deficit volt, hogy az átlövéseinket nagyon rossz százalékban értékesítettük. Mindenkit arra buzdítunk, hogy lőjön, mert abból lesz a gól. Edzéseken is dolgozunk ezen, egyéni képzésekkel próbáljuk fejleszteni, javítani a lövéseket, ugyanakkor a taktikában is csiszoljuk, hogy egy-egy figuránál kinek, hova kell érkeznie. Az utolsó mérkőzésen ez már megmutatkozott.

A másodosztályú csoportok összevonásával több lesz a kieső idén, az alapszakasz után a 6.-10. helyezettek osztályozót játszanak majd. Nagy menet lesz tavasszal, az öt közé kell kerülnie a Gárdonynak. A tabella is szoros, a harmadik Komáromi VSE és a hetedik Gárdony között 5, az ötödik SZISE és a nyolcadik Csurgó között négy pont a különbség.

– A lebonyolítási rendszer több csapat életét is megkeseríti, sokkal kiegyenlítettebb a bajnokság, mint amire én számítottam, szoros a tabella, minden mérkőzés számít, minden meccsen és edzésen próbálom én is sulykolni a lányoknak, hogy minden meccs mekkora jelentőséggel bír, és minden egyes pont mennyire fontos lehet február végén – tette hozzá a korábban az NB I-ben is edződött Becséri Kitti, aki megtalálta a számítását a megyében, a sport mellett masszőrként dolgozik civilben. – Nem lesz egyszerű, de nem lehetetlen feladat beverekednünk magunkat az első öt közé, mert minden csapat képes betlizni is.