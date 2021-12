A hétvégén rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a magyar öttusasport történetének több kiválósága, kiegészülve a jövő reménységeivel. Kiált­ványt is megfogalmaztak, Thomas Bachhoz intézve. Ebben kiemelik, a modern idők olimpiáin 110 éves múltra visszatekintő öttusa körül komoly zűrzavar alakult ki a nemzetközi sportági szövetség határozatának következtében. „A döntés, amelynek meghozására a nyilvánosság kizárásával, az öttusázók társadalma véleményének megkérdezése nélkül került sor, törölné a lovaglást a versenyszámok közül a 2024-es párizsi játékokat követően. A szövetség indoklása szerint a NOB ragaszkodott ehhez a változtatáshoz, annak fejében, hogy a sportág, ha megcsonkítva is, továbbra is az olimpiák programján szerepelhessen. Ezen állítás igazságtartalmát nem vizsgálva, mi az egykori és a jelenlegi öttusázók nevében fordulunk Önhöz, hogy személyes fellépését kérjük az ügyben. A lovaglás mint versenyszám véleményünk szerint továbbra is nélkülözhetetlen részét képezi az öttusasportnak, a legösszetettebb sportágnak.”