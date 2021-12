– A portugálokról kevesebbet tudok, ám abban biztos vagyok, idegenben biztosan nem lesz könnyű dolgunk. A franciák az egyik legerősebb nemzeti csapatot alkotják Európában, igaz, legjobbjaik ellenünk nem lépnek pályára, de így is komoly keretük van, gyors, atletikus kosárlabdát játszanak. Velük a jövő szeptemberi Eb-n is egy csoportba kerültünk, tehát a vasi meccs jó erőpróba lesz. Két és fél éve, 2019 nyarán kerültem be először a nemzeti csapatba, aminek természetesen nagyon örültem. Bár az Eb-selejtezőkön nem kaptam túl sok szerepet, fontos volt, hogy tudtam segíteni a csapatot, az pedig a hab volt a tortán, hogy ott volt a bátyám, Máté is. Három meccsen léptem pályára, többet voltam parketten, mint a testvérem. A címeres mezes gárda zsinórban másodszor lesz ott a kontinensviadalon, ami nagy dolog. Azzal tisztában vagyok, a vb-re sokkal nehezebb kijutni. Nem lehetetlen, azt gondolom, képesek lehetünk rá, az előző vb-n a nyolc közé kerülő cseheket a csoportküzdelmek során legyőzte a válogatott a legutóbbi kontinensviadalon, Kolozsváron, 2017-ben és továbbjutott a csoportból. Lépésről lépésre kell haladnunk, jól teljesíteni a két, novemberi meccsen.