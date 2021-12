Az Oross Márton vezette U18-as válogatott tagjai utolsó összetartásukon vesznek részt ebben az évben, és ebben az öt napban kétszer is megmérkőznek a montenegrói együttessel. Először kedden, Telkiben találkoztak a felek.

Tóth Tamás Vid már a 22. percben kiemelkedett a mezőnyből. Szó szerint, ugyanis egy bal oldali akciót követően ruganyosságát is bizonyítva a levegőből belsőzte a labdát a léc alá. A Vidi futballistája korábban Tímár Krisztián irányítása alatt mutatkozott be címeres mezben ebben a korosztályban, és góljának köszönhetően talán még inkább alapembere lesz Oross Márton együttesének.

A fehérvári születésű fia­talember a 2017/2018-as sze- zonban a Vidi U14-es csapatának bajnoki címéhez tett hozzá 10 gólt, majd 2021 nyarán edzőmérkőzésen már az első csapat mezében is betalált. A MOL Aréna Sóstóban tudott duplázni! 2021-ben debütált az U17-es válogatottban is. Szabics Imre ebben a szezonban háromszor is nevezte a meccskeretbe, de az NB I.-ben még várat magára a bemutatkozása. A Vidi második csapatában a 23-as mezt viselő labdarúgó alapember az NB III.-as csapatban, de gólt még nem tudott szerezni.

A szintén a MOL Fehérvárban pallérozódó, ám a Puskás Akadémiában nevelkedő, és a Csákvárban is megforduló Dénes Csanád Vilmos a középpályán vette ki a részét Montenegró legyőzéséből.

– Elégedett vagyok a mutatott teljesítménnyel, a játékosok mindent megtettek, hogy megvalósítsák, amit kértünk tőlük, elvi hibákat nem követtek el a mérkőzésen. Meg kellett harcolni a győzelemért, de erre is számítottunk, nemzetközi szinten nem lehet könnyű győzelmeket elérni – értékelt Oross Márton. – Továbbra is zajlik a kiválasztás, keressük a megfelelő játékosokat, és egyre inkább körvonalazódik, hogy kik azok a labdarúgók, akikre hosszú távon is számíthatunk. Szeretnénk a következő mérkőzésre tovább javulni, hogy még gördülékenyebb, tudatosabb és pontosabb legyen a játékunk – zárta gondolatait a szövetségi edző. Ma délelőtt tulajdonképpen szinte hazai pályán játszhat címeres mezben a két fehérvári, hiszen 11 órától Csákváron mérkőznek meg ismét Montenegró korosztályos legjobbjaival.