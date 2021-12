A magyar együttes ott volt a 2017-es Eb-n, ott lesz a jövő szeptemberi Európa-bajnokságon is, a következő cél pedig a világbajnokság, amit 2023-ban rendeznek Japánban, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken. Az első kvalifikációs összecsapást pénteken este Portugáliában vívta nemzeti együttesünk. Az Albát ezúttal Vojvoda Dávid és Szabó Zsolt képviselte, az első kosarat a hazaiak szerezték, Keller Ákos gyorsan válaszolt, Váradi középtávolijával pedig már vezettünk. Keller lepattanót szedett a saját palánkjánál, aztán pontokat szerzett a túloldalon, a házigazdák nem dobtak jól, őriztük szűk előnyüket. Eilingsfeld jól védekezett és támadott (4-10), érthetően időt kértek a házigazdák. A kinti dobások különösen nem mentek a vendéglátóknak, aztán két pontra közelítettek, Eilingsfeld révén ismét elléptünk, 8-16. A vendéglátók nem találtak gyűrűt, Perl büntetőivel már tízre nőtt az előny, a portugálok húsz százalékkal dobtak, a magyarok közel hetvennel, tehát jelentős volt a különbség. Ventura és Delgado aztán beköszönt, tíz perc után 15-20 állt a táblán. Közelítettek a déliek, a mieinket Stojan Ivkovic távollétében irányító Pór Péter 22-24-nél időt kért. Eilingsfeld és Benke jóvoltából újra távolodtunk, a hazaiaknál Borovnjak ügyeskedett, félidőben öt ponttal vezetett válogatottunk, 33-38.

Váradi duplájával és Vojvoda sarokból elengedett triplájával ismét tízre hízott a differencia, sőt, Vojvoda a folytatásban sem rontott kintről, Perl is elkapta a ritmust, nyílt az olló Matosinhosban, időt kértek a házigazdák, 36-52. Aztán rövidesen mi is, ugyanis a hazaiak tízre zárkóztak, Keller magabiztos volt, miként Filipovics is, három negyed után 49-61-re álltak a felek. Nem adták fel a hazaiak, elkapták a fonalat, akcióikat sikerrel fejezték be, Brito tripláival előbb hat pontra érkeztek, aztán kettőre. Keller zsákolása és Perl hármasa nyomán megint meglépett a válogatott, a vége szoros lett, de a lényeg a győzelem, 75-81.

Portugália-Magyarország 75-81 (15-20, 18-18, 16-23, 26-20)

Világbajnoki selejtező, E-csoport, 1. forduló, Matosinhos, Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, 800 néző, vezette: Liszka (lengyel), Matejek (cseh), Vitkauskas (litván)

Portugália: Barbosa -, Amarante -, Voytso -, Queiroz 13/3, Borovnjak 16, csere: Bastos 8/3, Brito 15/12, Delgado 7, Ventura 5, Monteiro 8, Amiel -, Grosso 3/3.

Magyarország: Váradi 6, Vojvoda 17/9, Benke 2, Eilingsfeld 15, Keller 15, csere: Perl 19/3, Somogyi -, Ferencz -, Filipovics 7, Karahodzic -.