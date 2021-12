A vendégek az utóbbi hét bajnokijukból csupán egyet buktak el a Bolzano ellen, és a Bajnokok Ligájában sem sok hiányzott ahhoz, hogy a negyeddöntőbe jussanak a francia Rouen csapatával szemben, de összesítésben riválisuk bizonyult jobbnak (3-4).

Mindenesetre a Volán különleges helyzetből várhatta ősi riválisa ellen az összecsapást, hiszen a ligában szinte egyedüli csapatként a koronavírus-járvány miatt szurkolók előtt játszhatott, mivel az osztrák együttesek a következő három hétben zárt kapuk mellett rendezhetik a meccseket. S, mint ismeretes a Fehérvári Ördögkatlan hetedik játékosát jelentik a drukkerek, és jelen esetben elodázható volt az a tény, hogy elengedhetetlen tartozék a védettségi igazolvány, valamint a maszk. Azt szinte minden hokirajongó tudja, hogy a Fehérvár 2007-es osztrák ligában való részvétele óta különlegesek a nyolcszoros osztrák bajnokkal vívott találkozók, ráadásul sohasem szerepeltek a népszerűségi lista élén a tabellán most a meccs előtt a Volán mögött álló Bikák.

Talán az ilyen erős mérkőzéseken mérheti le Kevin Constantine, hogy mennyire tudják a fiatalok segíteni a sérülések miatt több kulcsembert nélkülöző fehérvári gárdát.

Kiegyenlített első percek után a 8. percben szinte a semmiből lőtt gólt a Fehérvár egy formás akció végén. Alexander Petan száguldott el, majd Timothy Campbell adott forintos korongot Andrew Sarauernek, akinek a passza után Erdély Csanád korcsolyájáról kerül a Salzburg ketrecébe a pakk, 1-0. Kellő dominanciával játszott a folytatásban is a vendéglátó, és az első emberelőnyükből cirka három alkalommal is bevehették volna Atte Tolvanen kapuját. Aztán álomszerű gólt szerzett Petan a 15. percben, a látogatók négy játékossal is letámadtak, ám ez nem akadályozta meg abban a Volánt, hogy Petan egy indítás után ne varrja fel a bal felsőbe a korongot, 2-0. Még egyet sem fordult körbe a kismutató, amikor Magosi Bálint a kapu mögül az érkező Németh Kristóf elé adott, aki közelről ki is használta a kínálkozó lehetőséget, 3-0.

Rémálom szerűen indult a középső harmad, előbb a 22. percben egyedül hagyták Benjamin Nissnert, aki éles szögből nem teketóriázott, és a hosszú sarokba lőtt, 3-1. Majd még fel sem eszméltek a kék-fehérek, mert jött Lucas Thaler, és egy megpattanó korongból szűkítette az állást, 3-2. Ezt követően szerencsére nem tört meg és rendezte sorait a FAV19, és a 31. percben Joshua Atkinson került nagy helyzetbe, de a bekk egy kicsit „túlhúzta” a korongot a kapussal szemben, és mellé szállt a játékszer.

Izgalmasnak ígérkezett a záró húsz perc, a csapatok próbáltak nyomást gyakorolni a másikra, bár az elején kevés kidolgozott helyzetet láttunk a nagy tempó dacára. A 47. percben viszont emberelőnyből egyenlített a Red Bull, Dominque Heinrich távoli löketébe tette bele a kapu előtt a botját Ty Loney, 3-3. A rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést, jöhetett a szétlövés, melyet Jan-Mikael Järvinen gólja zárt le, 3-4.