A DAB idén már egyszer megmérkőzött az Újpesttel, a bő három héttel ezelőtt lejátszott újvárosi találkozón a vendégek elvitték mindhárom pontot. A papírforma alapján most is a házigazdáknak állt a jelző, de a pénteki játékuk alapján abban bízhattak, hogy megszoríthatják a ligagyőzelemre is esélyes ellenfelüket.