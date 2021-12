Lassan negyedszázada, 1997-ben lett társelnök az Alba Volán SC-nél Tóth István, aki ebben a pozícióban 2017-ig tevékenykedett. Négy évvel ezelőtt a közgyűlés elnöknek választotta, a közelmúltban újabb öt évre bizalmat kapott.

– Teljes tisztújítást hajtottunk végre. Megkezdődött az új, ezúttal hároméves olimpiai ciklus, jelentős változások történtek a versenyzők között, a pandémia miatt többen visszavonultak, kis túlzással gyakorlatilag újra kell építenünk a szakosztályt, a feltörekvő, 17 és 20 év közötti versenyzőkből kell ütőképes csapatot építenünk, a két rutinos versenyzőnk, Kovács Sarolta és Demeter Bence mellett. A fiatal generáció legismertebb tagja Tamás József, de rajta kívül is akadnak tehetségeink, akikben bízunk.

Tóth szerint az elmúlt évek legnagyobb vívmánya az, hogy a pandémia által uralt időkben sikerült életben maradniuk, Kovács Tokióban az olimpiai dobogóra léphetett, Demeter Bence ugyan az ötkarikás játékokra nem került ki, de megnyerte a katonai vb-t, valamint jól teljesített a nemzetközi versenyek jelentős részén is, igazolta, hogy továbbra is a világ élvonalába tartozik.

– A párizsi olimpiáig előttünk álló három esztendőben lényeges, hogy a már említett fiatal korosztály felzárkózzon a két meghatározó, rutinos versenyzőnk mellé. Kovács és Demeter többször jelezte, folytatja a következő olimpiáig, igyekszünk minden feltételt biztosítani nekik, valamint természetesen bízunk abban, hogy Tamás József is ott lesz a résztvevők között a francia fővárosban.

A 2004-ben, Athénben győztes Vörös Zsuzsát, a szakosztály igazgatóját a tokiói olimpiát követően kérte fel a klub elnöksége, dolgozza ki az elkövetkező évek szakmai programját.

– A dolog megtorpant, ugyanis egyetlen biztos pont a jelenben a bizonytalanság, mivel az elmúlt egy hónapban történtek befolyásolják a mi hétköznapjainkat, a jövőt pedig különösen. Azzal, hogy a nemzetközi öttusaszövetség bejelentette, 2028-ban, Los Angelesben már nem lesz a modern pentatlon része a lovaglás, alapjaiban változik meg a sportág. Az UIPM-nél döntést hoztak, de azt még nem mondták meg, mi lesz helyette. Azt közölték, hogy a lovaglásnak le kell kerülnie, hogy az öttusa a folytatásban is az ötkarikás programban maradhasson. Továbbá jelezték, ezen kívül is lesz változás, a döntőt kilencven percbe kell sűríteni, ami új felkészülést, más munkát követel a versenyzőktől. A másfél órás, rapid finálé akár jó is lehet, innovatív újítás, de a lovaglás eltörlése számomra nehezen elfogadható. Megértem a változásra való igényt, de a lovaglás eltörlése elszomorít. Fáj, hogy a sportág meghatározó része kikerül, de ha valóban ez az ára az olimpiai részvételnek, el kell fogadnunk. Az lesz a feladatunk, minél hamarabb alkalmazkodjunk a feltételekhez. Nincs értelme ötletelni, mi legyen, vagy ne legyen az ötödik sportág, az nyer majd, aki minél gyorsabban igazodik az új szabályokhoz.

A világon kevés öttusa-egyesület rendelkezik saját lovardával, a Volán Fehérvár Börgöndi úti műhelye ilyen. A létesítmény 2015-ben készült el, utánpótlás-viadalokat már rendeztek itt, de a felnőtt Európa-bajnokságokat, Világ- kupa-döntőt, VK-viadalt a Bregyóban bonyolították, az atlétikai centrumnál kialakított lovaspályán. „Kérdés, ha a szabályok valóban változnak, mi lesz a lovardánk sorsa. Értékeinket mindig igyekeztünk megőrizni, ez így lesz a folytatásban is. Megvannak a feltételek, hasznosítani fogjuk, terveink szerint lovasszakosztályt alapítunk. Pozitívan tekintünk a jövőbe, a feladatokkal tisztában vagyunk. Jövő nyáron a tervek szerint júliusban felnőtt-Európa-bajnokságot rendezünk.”