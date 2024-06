A Vörösmarty Mihály Könyvtár a 95. Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatának részeként látta vendégül Pacskovszky Zsolt írót, fordítót, a Móra Kiadó főszerkesztőjét. Bokros Judittal folytatott beszélgetésük során szó volt arról, hogy ki vagy mi befolyásolja azt, hogy mit olvasnak a gyerekek. Pacskovszky Zsolt úgy látja, hogy sokszor a szülőnek van egy preferenciája, amelyet ráerőltet a gyerekre, mert a szülő úgy érzi, ő jobban meg tudja ítélni, mi az, ami a gyermekének való. Így aztán sokszor nem azzal a könyvvel lépnek ki a gyerekek a könyvesboltból, amelyet ők kinéztek maguknak, hanem azzal, amelyet az édesanyjuk megfelelőnek talált.

De a felnőttek ízlése nemcsak az otthoni könyvállományt befolyásolja, hanem azt is, hogy melyik az a kötet, amelyet egy kiadónak érdemes kiadnia. A főszerkesztő egy francia sorozatot említett példának okáért, amely Franciaországban nagy sikereket ért el, itthon azonban már nem folytatják a sorozat magyarra fordítását és kiadását, mert a magyar szülők között nem igazán volt népszerű a kötet. Pacskovszky Zsolt megítélése szerint azért, mert nálunk a szülők valahogy ragaszkodnak a klasszikus mesékhez, történetekhez, és kissé idegenkednek az olyan történetektől, amelyek más stílusúak, esetleg van bennük némi cinizmus, irónia vagy sajátos humor. Így aztán az, hogy milyen és melyik mesekönyv lesz a befutó, nagyrészt a szülők ízlésétől függ.

A beszélgetés során szót ejtettek arról is, hogy olvasnak-e egyáltalán a mai fiatalok, és ha igen, akkor mit. Pacskovszky Zsolt úgy lája, az olvasás töretlen népszerűségnek örvend a fiatalok körében, jóllehet, ők már mást és másként olvasnak, mint az idősebb generáció tagjai. Éppen ezért őket más jellegű történetekkel lehet rabul ejteni és megtalálni, ami megmutatkozik az irodalom világában is, a tekintetben, hogy elmosódtak a műfajok közti határvonalak. Az pedig nem feltétlenül baj, ha egy krimi romantikus, esetleg humoros is egyben, vagy éppen a fantasy műfajával keveredik.

Az érdeklődők megtudhattak írói kulisszatitkokat is, valamint betekintést nyerhettek a könyvkiadás világába. Megismerhették a könyvkiadás terén sorsdöntőnek bizonyuló szempontokat, és azt is, mi minden befolyásolja a könyvpiac alakulását.