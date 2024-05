Nagy volt a sürgés forgás már a délelőtt folyamán is a rendezvény helyszínét adó Szent István Művelődési Ház termeiben. A szervezés másfél hónapja indult el és az ország minden részéről jelezték a népzenészek, hogy részt kívánnak venni. Nem meglepő módon énekelni és zenélni szeretnének a múltat, a közös zenélés örömét felidézve. A székesfehérvári népzeneoktatásnak köszönhetően, az elmúlt 40 évben sok sikeres zenész találta meg a saját bandáját, szóló karrierjét, pályáját. Többek ma is itt tanítanak Székesfehérváron, de Magyarország más településének pedagógusai között is ott találjuk a fehérvári zenészeket.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az együtt zenélés örömét az 1982-ben alakult Bakony népzenei együttes biztosította a fiatalok számára és ebben elévülhetetlen szerepe volt akkor Bódi Árpádnak, aki nagy körültekintéssel készített elő minden zenekari számot. Célja volt, hogy minél több gyerek zenéljen. A fiatalok többsége klasszikus hangszeren játszott így az autentikus megszólalást segítették az akkori tanárok a Tilinkó zenekar akkori zenészei; Kneifel Imre, Szabó József, Varró János, illetve Bódi Árpád, majd később csatlakozott Petrovics Tamás és Virágvölgyi Márta. Abban az időben nagy kuriózum volt, hogy a közel 30 fős együttesben a vonósok mellett megszólaltak a szinte feledésbe merült hangszerek; a tekerőlant, citera, doromb, köcsögduda, kanásztülök. Az együttes többször járt külföldön is bemutatva a magyar népzenei kultúra egy-egy szeletét.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A népzenei tanszak fellegvára a megalakulásakor a Jókai utcai épület (jelenleg Hiemer-ház) leghátsó kis helyiségei voltak. Minden jó elindítója az a hangulat volt, amit ezek a kis termek árasztottak magukból és ehhez kellett a tanári szeretet. Ma is ez jellemzi a tanszakot: szeretet, gondoskodás, a tehetségek felfedezése, gondozása, pályaorientáció, lehetőségek. A koncerten a régi tanítványok ízelítőt adtak a kezdetekből, a jelenlegi tanítványok pedig az utánpótlás folyamatosságáról adtak tanúbizonyságot. A régi számok felidézték a 80-as évek „népzenei trendjét”, az új számok pedig azt a sokszínűséget, melyet a 70-es években elindult táncházmozgalom hozott magával.