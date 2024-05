A Mezőföld Népi Együttes és a kis Tücskök zenével, táncokkal és fergeteges hangulattal és persze nagy szeretettel várnak mindenkit Alapra május 26 – án, a vasárnapi családi délelőttre. A program 10 órától az alapi általános iskola gyermektánccsoportjának bemutatójával kezdődik, akik megmutatják a közönségnek, hogy mit tanultak egy év alatt, hiszen szakköri keretek között, népi játékokkal, szokásokkal, dalokkal és táncokkal ismerkedtek meg az év folyamán. Az idei évben a foglalkozások kiemelt tájegysége Galga mente volt, de természetesen a mezőföldi táncanyagot is folyamatosan gyakorolják! A táncos alkalom persze mit sem érne zene nélkül, így a produkciókat majd a Szedtevette Zenekar kíséretében láthatják azok akik ellátogatnak Alapra a Művelődési Házba. Azoknak a táncos lábú fiataloknak és idősebbeknek, akik maguk is szívesen táncolnának, jó hír, hogy résztvevői lehetnek az élőzenés táncháznak melyet Kneifelné Lackó Krisztina irányít majd, és ami minden évben vidám, fergeteges hangulatú program! A táncban megfáradt gyerekeket és felnőtteket, pihenésként kézműves foglalkozással is várják de régi hagyomány, hogy ezen az alkalmon még a májusfát is kitáncolják a résztvevők!