Május 24. (péntek)

(Az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Agárd: Ősalakra. Horváth Levente festőművész kiállítása a Velencei-tavi Galériában. Megtekinthető június 5-éig.

Etyek: Az Etyeki Műhely eseménye. Kontur András szobrászművész kiállítása (Magyar utca 65.). Megtekinthető június 7-éig, keddtől péntekig 10–17 óra között, vagy előzetes egyeztetés alapján.

Dinnyés: Kalotaszegi barangolók a gyöngyök világában és Élménymorzsák Kalotaszegről. Forgács Fanni és Pauer Dániel fotókiállítása a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központban. Megtekinthető május végéig. (M-Art.)

Nagyvenyim: „A tovatűnő pillanat” – Neked. Gallainé Nagy Erzsébet fotókiállítása a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető június 10-éig.

Rácalmás: Kerti madarak. Kiállítás Bosnyák László fotóiból a művelődési ház és könyvtárban. Megtekinthető május 31-éig.

Seregélyes: Nemezgaléria a könyvtárban. Ancsányi Edit, Dani Gyuláné, Herkli Márta, Kenderes Lászlóné, Pálfiné Kenderes Andrea és Révész Katalin kedvenc nemez alkotásainak kiállítása a művelődési ház és könyvtárban. Megtekinthető június 10-éig a könyvtári nyitvatartás ideje alatt, vagy előzetes egyeztetést (06-30-377-2082) követően.

Székesfehérvár: Eredet. Valóságos és virtuális kiállítás a TheFour tervezőpáros, Gálvölgyi Anett és Miovác Márton ruháiból és munkafolyamataiból a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épületében. Megtekinthető május 31-éig, hétfőtől péntekig 8–20 óra és szombaton 14–20 óra között.

Székesfehérvár: Szeretet, béke, barátság. Ex libris kiállítás Stokinger József gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában. Megtekinthető május végéig.

Székesfehérvár: Az én utam. Ferenczi Zsuzsa festőművész kiállítása az Árpád Fürdő Galériájában. Megtekinthető május 31-éig.

Székesfehérvár: Tudásunkkal kézen fogva. Kiállítás az ASzakkör bútorfestés és natúrkozmetika szakköreinek alkotásaiból a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Megtekinthető május végéig.

Székesfehérár: Egy ásatás története. Válogatás Boruzs Katalin fotóiból a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető május 31-éig.

Székesfehérvár: Gyermekrajz-kiállítás az Igazgyöngy Alapítvány tanulóinak legújabb alkotásaiból az Európa Klubban. Megtekinthető május 31-éig.

Székesfehérvár: Japán kalligráfia. Adrián Lóránt kiállítása a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. Megtekinthető június elsejéig.

Székesfehérvár: Intro/véna. Egy lehetséges múlt. A jelen képei. Szabó Noémi festőművész kiállítása a Köfém Művelődési Házban. Megtekinthető június 4-éig.

Székesfehérvár: A MÁV Fotókör tagjainak kollektív kiállítása a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető június 6-áig.

Székesfehérvár: Szabad gondolatok (Székesfehérvári Művészek Társasága). Kiállítás a Szent István Király Múzeum Pelikán Galériájában. Megtekinthető június 14-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A Pelikán Fészek Padlás Galériájában további alkotások tekinthetők meg a színházi előadások ideje alatt. (A belépés díjtalan.)

Székesfehérvár: Outside the Box 2. Molnár Judit Lilla kooperatív egyéni kiállítása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épületében. A kiállítás egyfajta (tér)kísérlet, amely a kiállítási időszak folyamán két alkalommal – két új művész, Bagi Attila és Kocsi Olga koncepciójával – is átalakul. Megtekinthető június 14-éig.

Székesfehérvár: Gondolatok a könyvtárban. Homolya Gábor képzőművész tárlata az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Megtekinthető június 17-éig.

Székesfehérvár: Az ókori Kína kincsei – A Jáde Császárok Kora. Időszaki kiállítás a Csók István Képtárban. A kiállítás a Szent István Király Múzeum és három kínai intézmény – a Shanghai Múzeum, a Xuzhou Múzeum és a Chengdu Régészeti Intézet – partnerségében, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, valamint a Back&Rosta Kft. együttműködésével jött létre. Megtekinthető június 28-áig.

Székesfehérvár: Székesfehérvár a frontvonalban 1944–1945. Kamarakiállítás a Rendház Látogatóközpontban. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Szent István Király Múzeum közös kiállítása Székesfehérvár és környéke második világháborús harcainak történetébe nyújt betekintést. Továbbá: korszakos haditechnikai eszközök, német harckocsi roncsdarabjai. Megtekinthető június 30-áig.

Székesfehérvár: Solium Regni – Az ország trónusa. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Várkörút 32.). Állandó kiállítás. Megtekinthető keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tác-Gorsium: Agyagkatonák. Az első kínai császár halhatatlan őrei. Kiállítás a Gorsium Régészeti Parkban. A látogatók testközelből is megismerhetik a különleges agyagkatonák történetét. A kiállításon csaknem félszáz anyag- és mérethű agyagkatonát mutatnak be. A látogatók megismerhetik a kínai császárság korát, az agyagkatona hadsereg történetét is. Megtekinthető augusztus 19-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Velence: Velence múltja – állandó kiállítás a Meszleny-Wenckheim-kastélyban, a Velencei Helytörténeti Egyesület kiállítótermében.